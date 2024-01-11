Daily Mail: терапевт Фостер объяснила, что помогает выдержать отказ от алкоголя

Терапевт Джорджия Фостер посоветовала осваивать полезные способы борьбы со стрессом и обзаводиться хобби, так как это помогает выдержать отказ от алкоголя.Рекомендации терапевта Джорджии Фостер (Австралия) по соблюдению более трезвого образа жизни опубликовало издание Daily Mail. Медик заявила, что выдержать отказ от алкоголя человеку становится значительно легче, если он не страдает от стресса и знает, как нужно справляться со стрессовыми рутинными обстоятельствами.«Многие люди пьют алкогольные напитки, чтобы снять стресс. Чтобы снизить количество употребляемого спиртного, необходимо определить причину стресса и выбрать альтернативные способы его снятия», - поделилась специалистка.Фостер добавила, что контролировать тягу к алкоголю бывает гораздо легче, когда человек занимается увлекающим его делом. В таких обстоятельствах мысли о выпивке переключаются на объект интереса.Еще одна рекомендация по сокращению количества употребляемого алкоголя – пить воду.«Выпивая один-два стакана воды перед началом застолья, вы утоляете жажду, снижаете риск последующего обезвоживания, а также можете избежать необдуманного потребления большего количества алкоголя», - сообщила терапевт.Она также порекомендовала определять для себя то количество напитков, которое является «красной чертой», и не пить больше. Со временем такое количество следует сокращать, как и снижать градус употребляемых спиртных напитков. Затем можно попробовать проводить мероприятия абсолютно трезвым.

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