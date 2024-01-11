Полный список лекарств, которые нельзя запивать молоком, чаем, кофе и соком

Даже соблюдая дозировку препаратов, мы рискуем свести на нет все лечение или вызвать серьезные осложнения, если будем запивать лекарства не водой.Лекарства и сами по себе могут привести к нежелательным реакциям. Но даже если проблем с переносимостью того или иного препарата нет, эффект от лечения может заметно снизиться, если запивать препараты чем-то иным, а не водой. В некоторых случаях такой прием лекарств даже грозит серьезными осложнениями.Молоко и лекарства«Ионы кальция и магния, которые входят в состав молока, могут образовывать хелатные соединения с образованием нерастворимых комплексов, которые не могут всасываться в ЖКТ, из-за чего снижаются их абсорбция и биодоступность», — пишут ученые РМАНПО Минздрава России в журнале «Профилактическая медицина».Так, молоко заметно снижает действие антимикробных препаратов, а также может развить устойчивость к антибиотикам. А если запивать молоком слабительное, мы рискуем заработать боли в животе.Чтобы избежать нежелательных последствий, авторы статьи советуют пить молоко за 2-3 часа до приема лекарства или через 2-3 часа после. При этом запивать медикаменты нужно только водой.Лекарства, которые особенно опасно запивать молокомАнтибиотики из группы тетрациклинов (демеклоциклин, миноциклин и др.) и их производные (глицилциклины, в том числе тигециклин) — при одновременном употреблении с молоком эффективность лекарства снижается на 65-83%, при этом повышается риск антибиотикорезистентности.Ципрофлоксацин (антибиотик из группы фторхинолонов) с молоком теряет эффективность на 30-36%.Соталол — при употреблении с молоком всасывается на 30% меньше, а с другими молочносодержащими блюдами эффективность препарата снижается на 40%.Люмефантрин — взаимодействуя с молоком, лекарство растворяется быстрее, а значит, повышается риск развития нежелательных реакций.Фенитоин — связываясь с белками молока, лекарство снижает эффективность на 50%.6-меркаптопурин — из-за казеина, который содержится в молоке, препарат менее эффективен.Бисфосфонаты (этидроновая и алендроновая кислоты) — при взаимодействии с молоком образуют соединения, которые не всасываются в кишечнике, а значит, терапия не принесет должного результата.Слабительные (бисакодил) — употребление молока с таблеткой слабительного снижает кислотность желудка, что может привести к растворению оболочки. Это повышает риск раздражения слизистой желудка и боли в животе.Флекаинид — с молоком хуже всасывается, а значит, терапия менее эффективна.Кетопрофен — при употреблении с молоком эффективность препарата снижается.Набуметон — с молоком быстрее растворяется, что может вызвать нежелательные реакции.Меркаптопурин — из-за молочного фермента ксантиноксидазы снижается всасываемость препарата.Эстрамустин — молоко снижает эффективность лечения на 63%, препятствуя всасыванию лекарства.Омепразол — с молоком хуже усваивается, что отражается на результатах терапии.Ранитидин — молоко снижает абсорбцию препарата, а значит, и эффективность лечения.Амилорид — при употреблении с молоком лекарство хуже всасывается.Спиронолактон — нельзя употреблять с молоком, так как лекарство хуже усваивается.Бета-адреноблокаторы (атенолол, метопролол, пропранолол, надолол и др.) — вступая в реакцию с молоком, образуют хелатные соединения, которые снижают всасываемость и эффективность лечения.Кофе и лекарства«Кофе состоит из большого числа химических компонентов, в том числе кофеина, хлорогеновых кислот, дитерпенов и тригонеллинов, которые являются наиболее биологически активными и важными составляющими напитка», — говорят ученые РМАНПО.Особенно серьезные осложнения при приеме с лекарствами может вызывать кофеин. В одних случаях он сводит на нет действие препаратов, а также витаминно-минеральных добавок, в других — значительно ускоряет действие медикаментов, усиливая токсический эффект.«Кофе может снизить всасывание в кишечнике неорганических соединений, например препаратов железа (снижение абсорбции на 39–90%). Рекомендуется, чтобы промежуток между приемом кофе и препаратов железа составлял не менее одного часа», — говорят эксперты РМАНПО.Лекарства, которые нельзя пить с кофеЭсциталопрам — с кофе образует нерастворимые комплексы, из-за чего ухудшается всасываемость лекарства.Препараты железа — вместе с кофе снижают свою эффективность.Мидазолам — при употреблении с кофе изменяется pH и снижается абсорбция.Ацетилсалициловая кислота — одновременно с кофе меняет кислотность в желудке и всасывается быстрее, что может привести к нежелательным реакциям.Субстраты CYP1A2 (амитриптиллин, варфарин, дулоксетин, клопидогрел, кломипрамин, клозапин, оланзапин и др.) — снижается скорость метаболизма. При употреблении лекарства с кофе выше риск развития нежелательных реакций.Оксандролон и эпиоксандролон — кофе ускоряет выведение лекарства из организма, снижая эффективность лечения.Витамины группы B (B1, B12) — при употреблении с кофе витамины быстрее выводятся из организма. Повышается риск развития дефицита витаминов и связанных с этим осложнений. При нехватке витамина В1 могут развиться сердечная недостаточность, периферическая нейропатия, геморрагический полиоэнцефалит. Из-за недостатка В12 выше риск дефицитной анемии.Электролиты (калий, натрий, магний, хлор) — кофе усиливает выведение препаратов. Повышается риск развития дефицита, что может привести к нарушению ритма сердца, миалгии и др.Наркотические анальгетики — при реакции с кофе снижается эффективность препаратов.Седативные и снотворные средства — кофеин уменьшает действие лекарств.Антигипертензивные препараты (в том числе ?-адреноблокаторы) — при употреблении с кофе эффект от лечения снижается.Агонисты адренорецепторов (сальбутамол, салметерол, эпинефрин) — с кофе усиливают стимуляцию центральной нервной системы, увеличиваются токсические эффекты.Метилксантины (теофиллин) — при употреблении с кофе происходит дополнительная стимуляция центральной нервной системы, усиливаются токсические эффекты.Леводопа — кофеин замедляет процесс превращения леводопы в дофамин, повышая терапевтическую эффективность.Зеленый чай и лекарстваЗеленый чай полезен, но пить его лучше отдельно от медикаментов.«Полифенолы зеленого чая могут связываться с лекарствами, содержащими аминогруппу. В результате формируются нерастворимые комплексы, что приводит к снижению биодоступности лекарств», — говорят эксперты.Лекарства, которые нельзя запивать зеленым чаемАмоксициллин — зеленый чай может снизить эффективность антибиотика, а также повысить риск антибиотикорезистентности.Хлорпромазин — зеленый чай снижает всасываемость препарата.Дигоксин — употребление с зеленым чаем может усилить терапевтический эффект и привести к нежелательным реакциям.Фолиевая кислота — зеленый чай снижает эффект от препарата.Надолол — при употреблении с зеленым чаем результат терапии ухудшается.Хинидин — чай ускоряет всасываемость лекарства, что может вызвать нежелательные реакции.Мелатонин — с зеленым чаем теряет свою эффективность.Дабигатран — из-за зеленого чая увеличивается время кровотечения и время, необходимое для свертывания крови.Атенолол — с зеленым чаем лекарство менее эффективно.Проперициазин — зеленый чай ухудшает всасывание препарата.Эрлотиниб — эффект от лечения из-за чая снижается.Лапатиниб — с чаем снижается всасываемость препарата.Мидазолам — возможно повышение терапевтической эффективности и развития нежелательных реакций.Ралоксифен — зеленый чай снижает эффект от лекарства.Амлодипин — зеленый чай усиливает действие лекарства и может вызвать нежелательные реакции.Доксорубицин — при употреблении с чаем повышается концентрация вещества в раковых клетках.Варфарин — зеленый чай с лекарством увеличивают время кровотечения.Антиагреганты — повышается время кровотечения.Клозапин — зеленый чай снижает эффект от лечения.Фруктовые соки и лекарстваСоки имеют сложный химический состав, а каждое из химических веществ может тем или иным образом взаимодействовать с лекарствами. Особенно много побочных эффектов от сочетания медикаментов с грейпфрутовым соком.Грейпфрут усиливает метаболизм и ускоряет всасывание лекарств. А вот яблочный и виноградный соки, напротив, снижают эффективность препаратов.Грейпфрутовый сокАмиодарон, артеметер, карбамазепин, ловастатин, мидазолам, нифедипин, силденафил, симвастатин, циклоспорин, фелодипин — сок ускоряет всасываемость препаратов, повышая риск нежелательных реакций. Так, грейпфрутовый сок и фелодипин значительно снижают артериальное давление.Фексофенадин — грейпфрутовый сок снижает всасываемость препарата.Противогрибковые препараты (итраконазол, флуконазол, кетоконазол) — из-за сока могут возникнуть нежелательные реакции, так как препараты усваиваются быстрее.Бензодиазепины (лоразепам, диазепам, алпразолам) и варфарин — сок может усилить действие лекарств и привести к нежелательным реакциям.Виноградный сокЦиклоспорин — виноградный сок значительно снижает эффективность лечения.Фенацетин — лекарство, запитое соком, хуже всасывается.Апельсиновый сокАлендронат, алискирен, атенолол, клофазимин, монтелукаст, целипролол — употребление с соком значительно снижает эффект терапии.Фторхинолоны — апельсиновый сок сильно сокращает концентрацию антибиотиков и приводит к антибиотикорезистентности.Алюминийсодержащие антациды — сок значительно увеличивает всасываемость алюминия и повышает риск нежелательных реакций.Фексофенадин — апельсиновый сок снижает эффективность препарата.Гранатовый сокСилденафил — гранатовый сок повышает концентрацию лекарства в сыворотке крови и увеличивает риск нежелательных реакций, в том числе приапизма (патологически возникающая болезненная эрекция).Яблочный сокАлискирен, монтелукаст, фексофенадин — яблочный сок снижает эффект от лечения.Фексофенадин — лекарство хуже всасывается с яблочным соком, а значит, терапия менее эффективна.Атенолол — при употреблении с соком результат лечения хуже.Клюквенный сокАмоксициллин, диклофенак, мидазолам, тизанидин, флурбипрофен, цефаклор, циклоспорин — клюквенный сок ускоряет всасывание лекарств и повышает риск развития нежелательных реакций.Варфарин — с клюквенным соком увеличивается концентрация варфарина в сыворотке крови и повышается риск кровотечения.

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