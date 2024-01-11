Врач Соломатина назвала полезные и вредные свойства клюквы

Врач-диетолог Елена Соломатина: клюква помогает снижать холестерин, но также она раздражает желудок и может вызывать аллергические реакции.Врач Соломатина рассказала, как употребление клюквы может влиять на организм. Медик сообщила, что состав этой ягоды насчитывает многие важные витамины, включая комплекс В, а также витамины А и Е. Кроме того, клюква – это источник большого количества микроэлементов, в том числе таких как кальций, железо, магний, калий и цинк. Этот богатый состав обеспечивает способность клюквы эффективно поддерживать работу иммунной системы.Вдобавок в ягоде содержится много пищевых волокон, как нерастворимых, так и растворимых. Благодаря данному свойству клюква благотворно влияет на кровеносные сосуды, способствуя их очищению от излишков холестерина (а вместе с этим и защите от кардиопроблем).«Клюква способна снижать концентрацию общего холестерина в крови, она также уменьшает риск развития сердечно-сосудистых патологий: инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и хронической ишемии мозга», - поделилась Елена Соломатина.Также врач назвала вредные свойства клюквы. По словам эксперта, не у всех людей желудок может спокойно перенести концентрированно кислую ягоду: она действует на его нежную ткань раздражительно. Если имеются язвы, гастрит или другие хронические болезни ЖКТ, от клюквы следует отказаться.Вдобавок организм может не переносить клюкву индивидуально, и после ее приема возможны аллергические реакции.

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