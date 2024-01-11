Диетолог Бест назвала овощи, помогающие убрать жир с живота, врач Пономарева объяснила из влияние на организм

Некоторые овощи в рационе человека больше подходят для сброса лишнего веса, чем другие. Диетолог Триста Бест назвала продукты, которые помогут уменьшить количество жира на животе и снизят риск многих заболеванийДиетолог отметила, что речь не идет об овощах, жареных во фритюре, поскольку термическая обработка лишает продукты множества полезных элементов. Одним из самых полезных продуктов для сброса веса является брокколи. регулярное употребление этого овоща способствует уменьшению количества подкожного жира, который чаще всего появляется на животе.Также диетолог выделила салат латук, свеклу и капусту. Эти овощи улучшают микрофлору кишечника, богаты антиоксидантами и различными витаминами, способствующими приобретению стройной фигуры. Также употребление свежих овощей снижает риск онкологии и скачков сахара в крови.Врач-диетолог Василиса Пономарева подтвердила пользу брокколи и других овощей для здоровья."Помимо всех содержащихся в ней витаминов и минералов, брокколи полна множества натуральных химических веществ, о которых ученые все еще изучают. Главным из них является соединение серы под названием сульфорафан, которое может помочь при определенных заболеваниях", - говорит Пономарева специально для МедикФорум.В одной чашке брокколи содержится столько же витамина С, сколько в апельсине. Вам нужен этот антиоксидант, чтобы защитить ваши клетки от повреждений и способствовать заживлению всего тела.Брокколи также богата витаминами и минералами, такими как:КальцийЖелезофосфористыйКалийЦинкТиаминРибофлавинНиацинВитамины А, В6, Е и КФолатСвекла"Свекла и ее сок помогают сердцу и легким работать лучше во время физических упражнений. Оксид азота из свеклы увеличивает приток крови к мышцам. Некоторые спортсмены едят свеклу или пьют свекольный сок во время тренировок, чтобы улучшить свои результаты", - объясняет Пономарева.КапустаКапуста богата множеством химических веществ, которые помогают облегчить отек тканей. Это помогает защитить вас от других проблем со здоровьем, поскольку воспаление связано с такими вещами, как рак, болезни сердца, диабет и болезнь Альцгеймера.В капусте также содержатся питательные вещества, которые укрепляют слизистую оболочку желудка и кишечника. Его сок также помогает заживлению язв желудка.Лук-шалотЛук-шалот содержит больше антиоксидантов (флавоноидов и фенолов), чем другие представители семейства луковых. Он может помочь уменьшить окислительное повреждение и бороться с различными проблемами со здоровьем, такими как инфекции, высокий уровень сахара в крови/резистентность к инсулину, тромбы и высокий уровень холестерина ЛПНП.

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