Поверхности больниц могут содержать вредные микробы даже после обычной дезинфекции

В новом исследовании, опубликованном в American Journal of Infection Control (AJIC), сообщается о микробном загрязнении, включая патогенные и потенциально патогенные бактерии, на больничных поверхностях, к которым часто прикасаются, несмотря на соблюдение рекомендуемых протоколов дезинфекции. Полученные данные проливают свет на постоянную проблему снижения числа инфекций, связанных со здравоохранением (ИСМП), и указывают на то, что для более эффективной дезинфекции этих поверхностей могут потребоваться инновационные стратегии.Риск микробного загрязнения больничных поверхностей является хорошо известным фактором распространения ИСМП, что привело к тщательно установленным процедурам дезинфекции для обеспечения безопасности пациентов и медицинских работников. Но, как показывает это новое исследование, современных передовых методов повседневной дезинфекции в больницах может оказаться недостаточно для предотвращения распространения патогенов, особенно на поверхностях, к которым часто прикасаются разные люди.Исследование проводилось в системе здравоохранения для ветеранов Центрального Техаса, где в период с июня по июль 2022 года исследователи собрали образцы с 400 поверхностей. Они сосредоточились на поверхностях, к которым часто прикасаются, таких как моделирующие манекены, используемые в реанимационной практике, рабочие станции на колесах, столы для отдыха, кровати. рельсы и компьютерные клавиатуры на постах медсестер. Было обнаружено, что на всех этих поверхностях обитают бактерии, а на манекенах и поручнях кроватей также обитают самые разнообразные типы бактерий.Во всех образцах было идентифицировано в общей сложности 60 различных видов бактерий, включая 18 хорошо известных патогенов для человека и ряд бактерий, которые при определенных обстоятельствах могут быть патогенными для человека. Наиболее распространенными типами известных патогенных бактерий были Enterococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes и другие. Некоторые из потенциально патогенных типов бактерий связаны с инфекциями кровотока центральной линии, менингитом и эндокардитом. Около половины бактерий, выявленных с помощью этих образцов, также были обнаружены в клинических образцах, собранных у пациентов в том же году.«Медицинские работники продолжают разочаровываться в том, что ИСМП сохраняются, несмотря на пристальное внимание к методам дезинфекции», — говорит автор исследования Пияли Чаттерджи. «Наше исследование ясно показывает бионагрузку, связанную с больничными поверхностями, к которым часто прикасаются, включая манекены-симуляторы, которые обычно не считаются опасными, поскольку пациенты редко прикасаются к ним, и указывает на то, что мы должны лучше защищать здоровье наших пациентов и сотрудникв нашей больницы».«Это исследование подчеркивает критическую ценность усилий по профилактике и контролю инфекций в наших системах здравоохранения. Понимая пробелы в наших текущих протоколах дезинфекции, мы можем сосредоточиться на разработке более эффективных протоколов и образовательных стратегий, чтобы предотвратить распространение опасных организмов и лучше защитить пациентов и медицинских работников от ИСМП», - резюмировали авторы исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки