Доктор Умнов: кофе с коньяком грозят риском инфаркта и инсульта

Кофе с коньяком (или другим алкоголем) чреват риском инфаркта и инсульта, предупреждает доктор медицинских наук Александр Умнов. Он поделился своими опасениями относительно популярного тренда употребления кофе с алкоголем в холодное время года.Умнов обратил внимание на серьезные последствия смешивания кофеина и этанола, особенно в контексте изменения частоты сердечных сокращений. По его словам, подобные комбинации увеличивают риск развития сердечных аритмий, блокад, экстрасистолий и, что более важно, сердечно-сосудистой недостаточности.Эксперт также подчеркнул, что воздействие кофеина и этанола на сосуды может привести к сильному сосудистому спазму, повышая вероятность инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Этот эффект, по его словам, также увеличивает риск гипертонии и почечной недостаточности.Умнов выделил противоречивое воздействие алкоголя и кофеина на центральную нервную систему. В то время как алкоголь подавляет ее функции, кофеин, наоборот, стимулирует. Такая несогласованность может повысить риск развития психозов, неврозов и нарушения сна.Эксперт заключил, предостерегая от последствий подобных комбинаций, что употребление кофе с алкоголем также увеличивает риск язвенных заболеваний желудка и осложнений после выпивки.Пациентам рекомендуется осознанно подходить к выбору напитков, особенно в холодное время года, чтобы предотвратить серьезные последствия для здоровья.

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