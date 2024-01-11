Польские врачи нашли недостатки в веганской еде

Медики из Познанского медуниверситета проанализировали 1868 блюд из 50 различных сетей фастфуда в 5 странах. Исследование включало блюда как с мясом, так и их веганские альтернативы.В процессе исследования анализировалась калорийность, наличие аллергенов, соли, клетчатки и питательных веществ блюдах. Изыскания опровергают, что употребление веганской пищи помогает улучшить здоровье и контролировать вес, исходя из схожей калорийности между мясными блюдами и их веганскими заменителями.Результаты исследования показывают, что в блюдах на основе растительных продуктов обнаружено меньше белка и натрия по сравнению с мясными аналогами. Однако в веганских альтернативах было выявлено больше углеводов и сахара по сравнению с блюдами из натурального мяса.Эти данные могут помочь людям принимать более осознанные решения о своем питании, учитывая разницу в питательных компонентах между веганскими и мясными блюдами.

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