Невролог Борисов: для снижения уровня холестерина важно полноценно отдыхать

Невролог Алексей Борисов: коррекция образа жизни, полноценный отдых в сочетании со спортом эффективно помогают поддерживать здоровье сердца и контролировать уровень холестерина.Невролог Борисов констатировал, что высокий уровень «плохого» холестерина в крови тесно сопряжен с развитием инфаркта, и снизить его возможно разными путями. В частности, медикаментозно. При этом специалист отметил, что в терапии по снижению холестерина работают не только пресловутые статины – список таких препаратов более обширен.Кроме того, добиваться снижения повышенного уровня холестерина позволяют нелекарственные способы, которые сводятся к избавлению от лишних килограммов, корректировке питания и образа жизни. Борисов подчеркнул важность соблюдения баланса между работой и отдыхом. Он заметил, что для снижения уровня холестерина важно как практиковать регулярные физические нагрузки и занятия спортом, так и полноценно отдыхать.«Откорректируйте свой образ жизни. Отдыхать тоже надо и не «набегами» в выходные, а ежедневно и полноценно. Кроме того, занимайтесь спортом. Регулярно. Оптимальный уровень – 3-4 тренировки в неделю минимум по 40 минут», - поделился Алексей Борисов советом с порталом «Подмосковье сегодня».По словам другого медика, терапевта Марии Беляевой, уменьшать уровень холестерина в крови действенно помогает рацион, в котором достаточно клетчатки в виде овощей, фруктов, цельных круп и ягод. Растительная пища хорошо замедляет всасывание жировых компонентов (включая холестерин) в кровь, резюмировала врач.

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