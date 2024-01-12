Невролог Рестак назвал апраксию и агнозию наиболее точными ранними признаками деменции

Невролог Ричард Рестак: при развитии деменции человек теряет способность правильно выполнять привычные действия и осмыслять простую информацию.Возникающая у человека деменция (потеря когнитивных функций, включая память и мышление) может долгое время оставаться неузнанной. Невролог Рестак рассказал, что наиболее точными ранними признаками этого заболевания мозга, ассоциированного со слабоумием, являются апраксия и агнозия. Медик объяснил, какие нарушения скрываются за данными терминами.Апраксия. Невролог Рестак уточнил, что это нарушение подразумевает утрату способности справляться с рутинными задачами, без проблем выполнявшимися прежде человеком на протяжении долгого времени. Например, человек с деменцией не может приготовить себе еды – он становится не в состоянии совершить ту цепочку последовательных действий, которая подразумевается такой готовкой. Речь идет не только о неспособности что-то приготовить по новому рецепту, но и о том, чтобы сварить простой и привычный обед, который раньше готовился без всякого труда. При этом у человека отсутствуют какие-либо двигательные дефекты, а в разговоре он может правильно назвать способ приготовления блюда. Однако сделать это самостоятельно не может.«Человек с апраксией способен назвать все необходимые предметы и даже рассказать, как именно следует выполнить действие, но не в состоянии сделать это. Его мозг не может связать вместе всю информацию и выстроить ее в правильном порядке», - объяснил врач.Агнозия. При развитии агнозии возникают нарушения способности узнавания: это распространяется на то, что всегда было хорошо известным и знакомым. Так, при деменции люди неожиданно теряются по дороге домой или в магазин, который посещался годами, – они забывают, как идти этим маршрутом и не могут сориентироваться, несмотря на знакомую обстановку.«Человек с агнозией теряет способность правильно интерпретировать информацию, полученную от органов чувств. Например, не может узнать хорошо знакомых людей», - отметил Ричард Рестак.

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