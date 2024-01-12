Россиянам указали на приятный и простой способ сделать зубы здоровее

Поцелуи не только снижают уровень стресса, что благоприятно сказывается на здоровье в целом, но и улучшают состояние зубов, рассказал стоматолог, директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков.«Во время поцелуев мы активно используем мышцы лица, включая те, которые отвечают за выработку слюны. Этот естественный процесс важен для поддержания уровня pH в полости рта, — прокомментировал врач. — Проще говоря, выработка слюны во время поцелуев приводит к уменьшению кислотности во рту, а это помогает защищать зубы от кариеса».«Помимо этого, поцелуи активизируют циркуляцию крови в тканях рта, это положительно сказывается на здоровье десен», — Максим Обушенков, стоматолог.При поцелуях люди обмениваются бактериями, продолжил стоматолог. Большинство из них — часть нормальной микрофлоры, которая не представляет опасности при условии, что у обоих партнеров здоровая полость рта.«Если же вы заболели, а целоваться очень хочется, то от поцелуев необходимо воздержаться», — подытожил Обушенков.

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