Россиянам указали на приятный и простой способ сделать зубы здоровее
«Во время поцелуев мы активно используем мышцы лица, включая те, которые отвечают за выработку слюны. Этот естественный процесс важен для поддержания уровня pH в полости рта, — прокомментировал врач. — Проще говоря, выработка слюны во время поцелуев приводит к уменьшению кислотности во рту, а это помогает защищать зубы от кариеса».
«Помимо этого, поцелуи активизируют циркуляцию крови в тканях рта, это положительно сказывается на здоровье десен», — Максим Обушенков, стоматолог.
При поцелуях люди обмениваются бактериями, продолжил стоматолог. Большинство из них — часть нормальной микрофлоры, которая не представляет опасности при условии, что у обоих партнеров здоровая полость рта.
«Если же вы заболели, а целоваться очень хочется, то от поцелуев необходимо воздержаться», — подытожил Обушенков.
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Добавил belyash в категорию Стоматология
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