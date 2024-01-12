Frontiers in Aging: выявлены микробы микрофлоры, ускоряющие старение кожи человека

Влияние старения и внешних факторов, таких как воздействие ультрафиолета на кожу, хорошо документировано. Когда люди стареют или проводят больше времени на солнце, их кожа становится более сухой и морщинистой.Недавние открытия выявили интересную потенциальную новую связь с признаками старения кожи — микробиом кожи, совокупность микроорганизмов, населяющих нашу кожу. Результаты получены в результате совместного исследования, проведенного исследователями Центра инноваций в микробиоме (CMI) Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego) и L'Or?al Research and Innovation. Их работа была опубликована в журнале Frontiers in Aging.Насколько известно команде, это первое исследование, в котором были выделены микробы, связанные именно с признаками старения кожи и ее здоровьем, а не с хронологическим возрастом.Сочетая сложные возможности анализа данных со знаниями и опытом в оценке здоровья кожи, в исследовании всесторонне изучались данные, собранные в ходе 13 исследований, которые проводились ранее, включая данные последовательности ампликона 16S рРНК и соответствующие клинические данные по коже. среди более чем 650 участниц женского пола в возрасте от 18 до 70 лет. Хотя каждое из исследований, включенных в анализ, было сосредоточено на одной конкретной области интересов — например, морщинах «гусиные лапки» или потере влаги — в этом анализе нескольких исследований были сопоставлены данные для поиска тенденции, связанные с конкретными микробами, при учете других переменных, таких как возраст.«Предыдущие исследования показали, что типы микробов на нашей коже довольно предсказуемо меняются с возрастом», — сказал соавтор исследования Се Джин Сон из CMI. «Наша кожа также физиологически меняется с возрастом; например, у нас появляются морщины, а наша кожа становится суше. Но у людей это выглядит по-разному — вы, наверное, заметили, что у некоторых людей кожа выглядит моложе или старше, чем у многих других людей их возраста. Используя передовые статистические методы, мы смогли отличить микробы, которые связаны с такими признаками старения кожи, как морщины «гусиные лапки», от тех, которые связаны просто с возрастом как хронологическим числом».В результате анализа выявились две заметные тенденции. Во-первых, команда обнаружила положительную связь между разнообразием микробиома кожи и боковыми кантональными линиями («гусиные лапки»), которые обычно рассматриваются как один из ключевых признаков старения кожи. Во-вторых, они наблюдали отрицательную корреляцию между разнообразием микробиома и трансэпидермальной потерей воды, то есть количеством влаги, испаряемой через кожу. Продолжая изучать тенденции, исследователи определили несколько потенциальных биомаркеров, которые требуют изучения как микроорганизмы, представляющие интерес. Было бы преждевременно делать выводы о причинно-следственной связи или практических выводах, но результаты исследования предоставили исследователям указания относительно следующих шагов, которые помогут лучше понять связь микробов со старением кожи.«Это исследование является новаторским в выявлении новых микробных биомаркеров, связанных с видимыми признаками старения, такими как морщины на гусиных лапках. Оно знаменует собой значительный шаг на пути к разработке технологий для более здоровой и молодой кожи. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми результатами по мере их появления, способствуя развитию понимание научного сообщества и содействие развитию новых решений по уходу за кожей», - говорит соавтор исследования Цянь Чжэн.Будущие направления исследований, предложенные командой, включают работу по метаболомике для обнаружения химических биомаркеров, связанных со старением кожи, а также мета-транскриптомические исследования потенциальных целей для генной инженерии. Также рассматривались исследования других слоев кожи, поскольку многие исследования сосредоточены на внешней поверхности кожи из-за простоты сбора образцов.«Хотя результаты исследования представляют собой прогресс в наших знаниях о микробиоме кожи, мы рассматриваем их как только начало нового этапа исследований», — отметил соавтор исследования Роб Найт. «Подтвердив связь между микробиомом и здоровьем кожи, мы заложили основу для дальнейших исследований, которые откроют конкретные биомаркеры микробиома, связанные со старением кожи, и однажды покажем, как их модифицировать для создания новых и узконаправленных рекомендаций для здоровья кожи».

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