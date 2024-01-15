Врач-терапевт Абакумов рассказал, как щитовидная железа может разрушить организм
Щитовидная железа считается одним из важнейших органов в организме. Именно она вырабатывает важные гормоны для функционирования всего тела: тироксин (Т-4) и трийодтиронин (Т-3), влияющие на каждую клетку организма.
Гормоны щитовидной железы выполняют множество функций.
— поддерживают скорость использования жиров и углеводов
— помогают контролировать температуру тела
— влияют на частоту сердечных сокращений
— помогают контролировать количество белка, вырабатываемого организмом
"Когда щитовидка вырабатывает мало гормонов — наступает гипотиреоз. Замедляется метаболизм, растет вес, сохнет кожа, может начаться депрессия, вечно устаете, а еще запор мучает и холод сложнее переносить", — объясняет Абакумов.
В результате этого, со временем сильно поднимается холестерин, начинаются проблемы с сердцем.
"Последствия гипотиреоза развиваются медленно, поэтому лишние кг или усталость можно свалить на отсутствие спорта и старение. Но чем хуже работает метаболизм, тем больше неприятных симптомов проявляется", — рассказал врач.
По словам врача, щитовидную железу стоит проверять с самого детства. У детей проблемы с железой могут проявляться следующими симптомами: недостаточный рост и умственное развитие, задержка полового воспитания и развития зубов.
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