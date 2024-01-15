Кардиолог Ежов: влияние питания и курения на уровень холестерина переоценено

Кардиолог Марат Ежов: из-за питания и курения уровень холестерина возрастает несущественно, их вредное влияние в этом плане преувеличено.Кардиолог Ежов сообщил в интервью, что человеку с повышенным уровнем холестерина рекомендуется корректировать свое питание и образ жизни. Но даже если он будет дисциплинированно придерживаться более здорового рациона, снизить холестерин в должной мере без использования лекарств это все равно не поможет. Ежов высказался о том, что влияние питания (как и курения) на уровень холестерина переоценено – оно не является настолько значительным, как многие думают.«Неправильное питание и курение – это системные триггеры, ухудшающие здоровье в целом. Но их влияние на холестерин переоценено. При курении и неправильном питании уровень «плохого» холестерина ЛНП возрастет процентов на 10-20. Соответственно, диета и ЗОЖ могут снизить его в такой же степени. Своими силами довести холестерин до нормы нельзя – только с помощью медикаментов», - констатировал кардиолог Марат Ежов.Медик отметил, что полностью исключать из рациона содержащие холестерин продукты нет необходимости – в небольшом количестве употреблять можно практически все, от сыра до яиц. Но важно, чтобы в рационе при этом присутствовало достаточно растительных продуктов, богатых клетчаткой. Особенно полезными врач считает капусту и кабачки.По данным Ежова, в России повышенный уровень холестерина имеют до 60 процентов взрослого населения. Выявить наличие проблемы можно путем анализа крови.«Если общий холестерин больше 5, а «плохой» холестерин ЛНП больше 3 (ммоль/л) – это уже не норма», - поделился кардиолог.Врач напомнил, что при повышенном холестерине человек подвергается риску развития атеросклероза и его последствий – ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта. В тех случаях, когда повышенный холестерин обуславливается генетикой, серьезные нарушения в работе сердца, включая инфаркты миокарда, могут происходить у людей в раннем возрасте, например, после 30 лет.

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