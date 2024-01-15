Хроническая усталость может быть вызвана дефицитом витамина D

Учеными установлено, что нехватка витамина D провоцирует хроническую усталость, прежде всего, у пожилых людей. Это природное вещество эффективно справляется с воспалениями и помогает вырабатывать «гормоны счастья».Как сообщает авторитетное научное издание Nutrients, постоянный упадок сил, хроническая усталость, в особенности у людей в солидном возраста, могут быть вызваны нехваткой витамина D в организме. Она ярче всего проявляется в осенне-зимний сезон, при значительном сокращении количество солнечных часовВитамин D в препаратах, как и пребывание на солнце, помогают выработке этого вещества, что дает активацию определенных генов. Последние, в свою очередь, уменьшают воспалительные процессы в мышцах, а также борются с повреждениями клеток свободными радикалами.Еще одно важное свойство «солнечного витамина» состоит в участии в процессах выработки дофамина и серотонина, так называемых гормонов счастья. Они способствуют четкой передаче нервных сигналов и способствуют выработке позитивного настроя.Существенную роль данное вещество играет в купировании или ослаблении ряда симптомов при рассеянном склерозе. Ведутся и исследования влияния нехватки витамина на развитие ревматизма и онкологии.Ученые акцентируют: постановка диагноза, методика лечения, дозировка препаратов — это задача врача, самолечение может лишь навредить.

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