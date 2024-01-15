Ученые: плавание в холодной воде и корица помогают снизить уровень сахара, врач Гуреева прокомментировала исследование и

Плавание в холодной воде и прием экстракта корицы могут значительно понизить уровень сахара в крови при диабете.Доказано, что тренировки с отягощениями могут повысить чувствительность к инсулину, снизить уровень глюкозы у людей с диабетом, а также улучшить проникновение глюкозы в клетки.В новой работе ученые провели эксперимент на крысах в возрасте от 8 до 10 недель, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров. Их разделили на семь групп по 13 особей. В одной из них животные жили как обычно и служили группой сравнения. В других крысы в течение восьми недель получали экстракт корицы или лекарства от диабета, плавали в холодной (5°C) или теплой (35°C) воде.Ученые протестировали различные комбинации вмешательств.Плавание в холодной воде в сочетании с употреблением корицы заметно снизило уровень глюкозы в крови у крыс с диабетом, улучшило транспорт сахара в организме и повысило чувствительность к инсулину.Врач-эндокринолог Антонина Гуреева прокомментировала исследование и дала советы как поддерживать оптимальный уровень сахара."Корица действительно является профилактическим средством стабилизации сахара в крови. Но только в том случае, если еще нет диагноза. Кроме того, это работает только в сочетании контролем питания", - говорит Гуреева.Войдите в рутинуЕсли вы съедите слишком много за один присест, уровень сахара в крови может резко возрасти. С другой стороны, если вы не едите достаточно еды или потребляете меньше углеводов, чем обычно, уровень глюкозы может упасть, особенно если вы принимаете определенные лекарства от диабета."Некоторым людям легче контролировать уровень сахара в крови, если они едят в одно и то же время каждый день. Поговорите со своим врачом о плане питания, который подходит именно вам. Как только оно окажется на месте, придерживайтесь его".Индексируйте свою едуКогда вы едите углеводы, уровень сахара в крови резко возрастает. Гликемический индекс (ГИ) пищи показывает, насколько быстро это может произойти. Чем выше число, тем быстрее будет повышаться уровень глюкозы. Обработанные продукты, такие как крендели, белый рис и белый хлеб, как правило, имеют высокий ГИ. Выбирайте продукты с низким ГИ, например:Сушеная фасоль и бобовыеОвсяная кашаФруктыНекрахмалистые овощи, такие как шпинат, морковь, салат, помидоры или сладкий картофель.Если вы едите что-то с высоким индексом, сбалансируйте это гарнирами с низким ГИ. Это может помочь поддерживать уровень сахара в крови на нужном уровне.Считайте углеводы"Если вы принимаете инсулин, возможно, вам будет легче это сделать. Вы будете складывать общее количество углеводов при каждом приеме пищи и при необходимости корректировать дозу инсулина", - советует эндокринолог.В течение нескольких дней следите за едой, которую вы едите, и за уровнем сахара в крови через 2 часа после того, как вы закончили. Это поможет вам увидеть, как на вас влияют разные блюда.Увеличьте количество клетчаткиОна не расщепляется вашим организмом, поэтому не влияет на уровень сахара в крови."Употребление 25–30 граммов клетчатки (например, в овсянке) каждый день может помочь вам лучше контролировать уровень сахара в крови. И пейте много воды, чтобы не было запоров".

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