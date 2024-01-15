Эксперты: кашель по утрам может быть симптомом пылевого клеща в доме

Эксперт предупредил, что если у вас сильный кашель и проблемы с дыханием, возможно, в доме обитает неприятный микроорганизм.Так, эксперты по спальням Winstons Beds объяснили, что неприятные симптомы, особенно по утрам, могут быть вызваны пылевыми клещами.В частности, если вы просыпаетесь утром и чувствуете, что у вас болят глаза, чешется кожа и сухой кашель, который, кажется, не проходит, то вполне возможно, что дело может быть в том, что ваша кровать заражена пылевыми клещами — крошечными вредителями, которые присоединяются к омертвевшим клеткам кожи на постельном белье и могут размножаться в спальнях с высоким уровнем влажности.Ребекка Суэйн, эксперт по матрасам в Winstons Beds, объяснила:«Если вы заметили, что неконтролируемо чешетесь, несмотря на отсутствие следов укусов, скорее всего, вы делите кровать с ордой пылевых клещей. Хотя вы не можете увидеть этого без использования микроскопа, их присутствие можно определить, если вы страдаете от сухого кашля по утрам и зуда в глазах.Поэтому обязательно постирайте все постельные принадлежности при температуре 60°C и протрите всю спальню, чтобы уменьшить вероятность их появления».Согласно исследованию, клещи могут служить переносчиками бактерий, ответственных за выработку антител — типа белка, который иммунная система вырабатывает для распознавания и избавления от микробов.

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