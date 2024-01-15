Диетолог Гончар составила рейтинг небезопасных диет, от которых полнеют, а не худеют

Тема похудения актуальна всегда, а после праздников, когда на боках предательски «прилипают» несколько лишних килограммов, — особенно. Почему нельзя бездумно садиться на диету?Самая частая ошибка, которую совершают желающие похудеть, — это резкое сокращение калорийности рациона. Обычно худеющие руководствуются такой логикой: чем меньше есть, тем быстрее уйдут лишние килограммы. Виктория Гончар, гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, назвала самые опасные диеты.Экстремальное сокращение калорийности рационаК низкокалорийным относятся не только схемы питания вроде «900 калорий в день», но и многие монодиеты: гречневая, кефирная, рисовая, огуречная и так далее. Обычно подобные диеты по умолчанию подразумевают недостаточное потребление калорий.При этом любой рацион, при котором мы потребляем меньше калорий, чем того требует наш основной обмен веществ, организм воспринимает как тяжелейший стресс. Голодание приводит к резкому ухудшению жизненного тонуса, нарушению сна, перепадам настроения и даже развитию депрессивных состояний.Эффект потери веса не впечатлитТакие диеты вредны и с точки зрения эффективности потери веса. Да, в первые недели килограммы действительно уходят, но в основном за счет избавления от лишней жидкости. Затем скорость похудения заметно снижается, так как организм замедляет обмен веществ и начинает изо всех сил запасаться жировой тканью.Отсутствие результата и постоянный голод лишь сильнее ухудшают самочувствие, что рано или поздно приводит к срыву и перееданию. В итоге человек не только очень быстро возвращает потерянные килограммы, но и набирает еще больше из-за сбоя в метаболизме.Важно помнить, что калорийность рациона должна быть не меньше 1200 ккал в сутки, а средняя скорость похудения для устойчивого результата — не более 3–4 килограммов в месяц.Белковая диетаБелковая диета — достаточно популярный тип рациона, который подразумевает увеличение доли белка при одновременном сокращении углеводов, обычно до 20–40 граммов в сутки. Суть принципа в том, чтобы заставить организм перейти на альтернативный источник энергии — жиры и тем самым ускорить сжигание жировой ткани.Однако вместе с тем белковая диета чревата целым рядом осложнений и нарушений в работе организма. Так что прибегать к ней можно исключительно под контролем врача после прохождения необходимых обследований, и то на очень непродолжительный срок, не более 2-3 недель.Нагрузка на печень и не толькоПереизбыток белка при недостаточном потреблении углеводов значительно увеличивает нагрузку на печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Ускоренный распад жировой ткани и вывод продуктов распада белка из организма повышает риски развития почечной недостаточности, желчнокаменной болезни, стеатоза (ожирения печени) и даже стеатогепатита.Белковую диету часто сопровождают нарушения со стороны кишечника: запоры, повышенное газообразование на фоне усиливающихся процессов гниения пищи в кишечнике. Еще одним типичным последствием белковой диеты является кетоз. При этом состоянии человек испытывает постоянную слабость, страдает от бессонницы, становится заторможенным. Ярким симптомом кетоза считается неприятный запах ацетона изо рта.Отказ от продуктов животного происхожденияСегодня все большую популярность в России и во всем мире набирает веганство — стиль питания, который предполагает отказ от продуктов животного происхождения. С точки зрения медицины — это та же диета, где акцент делается на фруктах, овощах, крупах и другой растительной пище.Важно различать вегетарианство и веганство. В первом случае человек исключает из рациона мясные продукты, но при этом употребляет молочные и кисломолочные продукты, яйца, а иногда даже рыбу — так называемое пескетарианство. Такое питание является вполне нормальным и позволяет полностью закрыть потребности организма.Веганство — путь к дефициту белка и аминокислотСовсем иначе дела обстоят с веганством, где под запрет попадает любая животная пища. В этом случае человек неизбежно сталкивается с дефицитом белка и аминокислот, которые жизненно необходимы для строительства клеток всех тканей и органов организма, нормальной выработки гормонов и работы иммунной системы. К сожалению, полноценной замены животному белку человечество пока не изобрело, а доступные варианты не лишены недостатков.Та же соя часто вызывает аллергические реакции и зачастую оказывается генетически модифицированной. Среди приверженцев веганства распространены и другие дефициты полезных веществ: витамина B12, железа, кальция. А также проблемы с желудочно-кишечным трактом. Переизбыток клетчатки и углеводов повышает риски обострения гастрита, панкреатита и язвенной болезни, приводит к регулярному вздутию живота, синдрому избыточного бактериального роста и другим нарушениям кишечной микрофлоры.

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