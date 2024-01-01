Малышева дала рекомендации, которые вернут человека к жизни после инсульта, невролог Алехина сделала акцент на работу с

Популярная теледоктор Елена Малышева в своем личном блоге в социальной сети отметила несколько важных особенностей, которые помогут сохранить привычные жизненные функции после перенесенного инсульта или помогут предупредить его последствия.Причем специалист отметила, что многое зависит ни сколько от врачей, сколько от самого человека, пострадавшего от приступа.1. Чтобы легче перенести инсульт и даже, в лучшем случае, предупредить его, необходимо регулярно контролировать показатели своего давления, а при необходимости поддерживать его подходящими лекарствами. Важно понимать, что лекарства при гипертонии назначает только врач.2. При появлении первых признаков инсульта следует незамедлительно обратиться в больницу. Здесь каждая минута на счету. Важно, чтобы медики оперативно назначили необходимую терапию.3. Снизить риск рецидива поможет строгое соблюдение рекомендаций врача после выписки из больницы и прием лекарств по назначенной схеме. Специальные препараты назначают, чтобы поддерживать оптимальный уровень артериального давления."Цель состоит в том, чтобы восстановить как можно большую независимость. Каждый человек индивидуален, как и каждый удар. Многие люди частично или полностью восстанавливают способность заботиться о себе. Те, кто получает лекарства, разрушающие тромбы, вскоре после инсульта, могут полностью выздороветь. А люди, чьи способности изменились в результате инсульта, часто могут научиться способам адаптации с помощью терапии, помогающей двигаться, выполнять повседневные задачи и общаться", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Невролог рассказал с какими проблемами сталкивается человек после инсульта и как их преодолеть.Вызывает ли инсульт долгосрочные последствия, зависит от того, насколько он был тяжелым, в какой отдел мозга он поразил и как быстро было начато лечение инсульта. После инсульта у многих людей возникают физические проблемы, такие как онемение рук или ног, а также проблемы с ходьбой, зрением, глотанием, разговором или пониманием.Эти проблемы могут быть постоянными, но не всегда. Реабилитация является ключом к восстановлению утраченных навыков и адаптации к непоправимому ущербу.Мышечная слабость, а также проблемы с равновесием очень распространены после инсульта. Это может повлиять на ходьбу и другую повседневную деятельность. Физиотерапия (ФТ) помогает вам восстановить силу, равновесие и координацию. Для развития мелкой моторики, например, владения ножом и вилкой, письма и застегивания рубашек, может помочь трудотерапия.ЛогопедияУ некоторых людей возникают проблемы с речью после инсульта. Для них речевая и языковая терапия является ключом к восстановлению как можно большей части этих способностей."Логопед также может помочь, если у кого-то проблемы с глотанием".Разговорная терапияМногие люди, пережившие инсульт, и их близкие испытывают тяжелые эмоции, включая тревогу и печаль. Вам не обязательно справляться с этим в одиночку, особенно если это начинает влиять на вашу повседневную жизнь. Психолог может помочь вам справиться с этими эмоциями и следить за признаками депрессии, которая часто возникает после инсульта и поддается лечению.Предотвращение повторного инсультаПосле инсульта или ТИА главным приоритетом является предотвращение повторного. Хотя ваш риск выше, чем у человека, у которого никогда не было инсульта, со временем этот риск снижается — и есть вещи, которые помогают снизить этот риск."Лекарства, здоровые привычки и, для некоторых людей, хирургическое вмешательство могут быть частью рекомендаций вашего врача".

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