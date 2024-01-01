Малышева дала рекомендации, которые вернут человека к жизни после инсульта, невролог Алехина сделала акцент на работу с
Причем специалист отметила, что многое зависит ни сколько от врачей, сколько от самого человека, пострадавшего от приступа.
1. Чтобы легче перенести инсульт и даже, в лучшем случае, предупредить его, необходимо регулярно контролировать показатели своего давления, а при необходимости поддерживать его подходящими лекарствами. Важно понимать, что лекарства при гипертонии назначает только врач.
2. При появлении первых признаков инсульта следует незамедлительно обратиться в больницу. Здесь каждая минута на счету. Важно, чтобы медики оперативно назначили необходимую терапию.
3. Снизить риск рецидива поможет строгое соблюдение рекомендаций врача после выписки из больницы и прием лекарств по назначенной схеме. Специальные препараты назначают, чтобы поддерживать оптимальный уровень артериального давления.
"Цель состоит в том, чтобы восстановить как можно большую независимость. Каждый человек индивидуален, как и каждый удар. Многие люди частично или полностью восстанавливают способность заботиться о себе. Те, кто получает лекарства, разрушающие тромбы, вскоре после инсульта, могут полностью выздороветь. А люди, чьи способности изменились в результате инсульта, часто могут научиться способам адаптации с помощью терапии, помогающей двигаться, выполнять повседневные задачи и общаться", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Невролог рассказал с какими проблемами сталкивается человек после инсульта и как их преодолеть.
Вызывает ли инсульт долгосрочные последствия, зависит от того, насколько он был тяжелым, в какой отдел мозга он поразил и как быстро было начато лечение инсульта. После инсульта у многих людей возникают физические проблемы, такие как онемение рук или ног, а также проблемы с ходьбой, зрением, глотанием, разговором или пониманием.
Эти проблемы могут быть постоянными, но не всегда. Реабилитация является ключом к восстановлению утраченных навыков и адаптации к непоправимому ущербу.
Мышечная слабость, а также проблемы с равновесием очень распространены после инсульта. Это может повлиять на ходьбу и другую повседневную деятельность. Физиотерапия (ФТ) помогает вам восстановить силу, равновесие и координацию. Для развития мелкой моторики, например, владения ножом и вилкой, письма и застегивания рубашек, может помочь трудотерапия.
Логопедия
У некоторых людей возникают проблемы с речью после инсульта. Для них речевая и языковая терапия является ключом к восстановлению как можно большей части этих способностей.
"Логопед также может помочь, если у кого-то проблемы с глотанием".
Разговорная терапия
Многие люди, пережившие инсульт, и их близкие испытывают тяжелые эмоции, включая тревогу и печаль. Вам не обязательно справляться с этим в одиночку, особенно если это начинает влиять на вашу повседневную жизнь. Психолог может помочь вам справиться с этими эмоциями и следить за признаками депрессии, которая часто возникает после инсульта и поддается лечению.
Предотвращение повторного инсульта
После инсульта или ТИА главным приоритетом является предотвращение повторного. Хотя ваш риск выше, чем у человека, у которого никогда не было инсульта, со временем этот риск снижается — и есть вещи, которые помогают снизить этот риск.
"Лекарства, здоровые привычки и, для некоторых людей, хирургическое вмешательство могут быть частью рекомендаций вашего врача".
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