В поваренной соли обнаружены опасные соединения, вызывающие рак

Исследователи из Индонезии провели анализ 21 образца поваренной соли на наличие микропластика. Результаты показали, что в соли содержатся микрочастицы пластмасс - гранулы, волокна и пленка.В частности, в журнале Global Journal of Environmental Science and Management, опубликовавшем результаты исследования, говорится: «В одном килограмме соли было обнаружено около 33 частиц микропластика. Употребление соли на протяжении года может «пополнить» организм человека более 1 140 частицами микропластика».Микропластик представляет собой микроскопические обломки пластмассы. Он попадает в окружающую среду из изделий одноразового пластика и других источников.Как показали предыдущие исследования, микропластик способен накапливаться в клетках организма человека и провоцировать развитие онкологических заболеваний. Также доказана связь между поступлением микропластика в кровь и болезнями сердца, нарушениями фертильности и др.Эксперты полагают, что морская вода, используемая для выработки поваренной соли, загрязнена пластиком. Поэтому при производстве соли микрочастицы пластика попадают непосредственно на столы потребителей, что несет риски для здоровья.

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