Ученые выявили факторы, которые увеличивают риск развития деменции

Ученые не первое десятилетие исследуют деменцию и все, что с ней связано. Недавно, например, были выявлены конкретные факторы образа жизни, которые увеличивают риск ее развитияК тем из них, на которые можно повлиять, относятся ортостатическая гипотензия (падение артериального давления при вставании из положения сидя или лежа), дефицит витамина D и потребление алкоголя."Например, у человека с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, чаще наблюдаются сопутствующее недоедание и дефицит витаминов, слабость, потеря мышечной силы, а также нервно-психические заболевания", – объясняют авторы исследования.В числе факторов, на которые повлиять значительно труднее либо практически невозможно, наследование двух копий гена аполипопротеина Е, низкий социально-экономический статус, сахарный диабет и проблемы с сердцем.То, какой образ жизни выбирает человек, оказывает значительное влияние на работу его мозга в будущем, резюмировали эксперты.

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