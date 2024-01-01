Как мы будем лечиться по ОМС в 2024 году: 7 главных изменений

Новации в сфере здравоохранения появляются регулярно. В 2024 году спектр услуг программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи стал шире. Больше внимания стало уделяться хроническим больным, беременным женщинам, пострадавшим после операций и ковида, а также людям, которые планируют зачать ребенка.«Каждый год программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи пересматривается и дополняется. Для пациентов расширяются возможности обследования и лечения», — прокомментировал «КП» Дмитрий Кузнецов.1. Медико-психологическая помощьПо словам эксперта, в 2024 году профессиональную психологическую помощь специалистов по ОМС смогут получить лишь несколько групп пациентов:беременные женщины, а также мамы в послеродовой период;ветераны боевых действий;пациенты, которые находятся на диспансерном наблюдении (онкобольные, сердечники и другие).Однако попасть к психологу будет не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого человеку необходимо получить профильное направление от лечащего врача. Кроме этого, сама причина, по которой пациент нуждается в помощи, должна входить в базовую программу ОМС.2. Медицинская реабилитацияПо новым правилам пройти комплекс мероприятий, направленных на восстановление организма, как и в предыдущем пункте, смогут лишь несколько групп лиц:пациенты с поражениями центральной нервной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата или периферической нервной системы, а также те, кто перенес множественные хирургические вмешательства;прооперированные онкопациенты;люди с серьезными постковидными осложнениями;пациенты с сердечной недостаточностью.Плюс ко всему, с 2024 года воспользоваться медицинской реабилитацией смогут ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО. Для них предусмотрена терапия продолжительностью не более месяца.3. Поддержка больных с хроническими заболеваниямиТеперь люди с онкодиагнозами, сахарным диабетом, сердечники и другие больные с хроническими неинфекционными заболеваниями получат больше внимания. Пациенты смогут проходить расширенную диспансеризацию, дабы избежать обострения и тяжелые осложнения.«Для онкопациентов в этом году повышены объемы госпитальной медпомощи — на 8,3% и лечения в дневном стационаре — на 7,4%», — рассказал «КП» Дмитрий Кузнецов.4. Усиленная борьба с гепатитом СЛечение гепатита С стало более доступным. Как объяснил эксперт, по программе госгарантий, как минимум, 40 тысяч пациентов в год смогут за счет государства пройти терапию в дневных стационарах дорогостоящими препаратами.Кроме этого, в 2024 году для россиян от 25 лет и старше предусмотрено тестирование на антитела к гепатиту С, но пока только раз в 10 лет. Соответствующий приказ Минздрава уже разработан и скоро будет утвержден правительством.5. Поддержка семейных пар, планирующих завести ребенка«Для бесплодных семейных пар в рамках ОМС на 2024 год увеличен объем процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Запланировано около 90 тысяч циклов применения такой технологии. Также вводятся дополнительные критерии качества медпомощи при проведении ЭКО, чтобы оценить эффективность работы клиник, получающих финансирование в рамках ОМС», — объясняет Дмитрий Кузнецов.По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков, пока столь обширные нововведения находятся в стадии утверждения и не применяются на практике, однако уже включены в программу госгарантий.6. ИИ-технологии в действииИскусственный интеллект в 2024-м станет применяться для расшифровки результатов обследований. AI-технология не будет основным оценщиком результатов обследований. Она лишь поможет облегчить работу врачей, показав больному предварительное заключение.7. Бесплатные лекарстваБольные с хронической сердечной недостаточностью смогут получать льготные лекарства, при этом не имея статус инвалида. Ранее врачи имели право выписывать препараты лишь тем людям, у которых были стойкие расстройства функций организма.

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