Американские ученые предупредили об опасности обезжиренного молока
Как оказалось, в обезжиренных продуктах больше сахара, что приводит к быстрому увеличению сахара в крови.
В то же время, молочные продукты с высоким содержанием жира повышают уровень сахара в крови не так быстро.
Поэтому для пациентов с преддиабетным состоянием продукты с содержанием жира полезнее, чем обезжиренные
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