Американские ученые предупредили об опасности обезжиренного молока

Ученые заявили, что обезжиренные продукты, в том числе йогурты, кефир и молоко, могут быть вреднее тех, в которых содержится чуть больше жира. Это выяснилось в ходе исследования с участием более 70 тысяч человек.Как оказалось, в обезжиренных продуктах больше сахара, что приводит к быстрому увеличению сахара в крови.В то же время, молочные продукты с высоким содержанием жира повышают уровень сахара в крови не так быстро.Поэтому для пациентов с преддиабетным состоянием продукты с содержанием жира полезнее, чем обезжиренные

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки