Грудная клетка: наша защита и опора

Грудная клетка – это наша защита и опора в прямом смысле этих слов. Она закрывает расположенные под ним жизненно важные структуры – сердце, лёгкие, печень, почки, желудок поджелудочную железу, селезёнку и крупные сосудистые стволы, которые необходимо оберегать от различного рода травм и повреждений. В этом плане, как единое целое, работают рёбра, позвоночник, грудина, суставы, связочный аппарат, мышечный каркас и диафрагма.Грудная клетка – это наша защита и опора в прямом смысле этих слов. Она закрывает расположенные под ним жизненно важные структуры – сердце, лёгкие, печень, почки, желудок поджелудочную железу, селезёнку и крупные сосудистые стволы, которые необходимо оберегать от различного рода травм и повреждений. В этом плане, как единое целое, работают рёбра, позвоночник, грудина, суставы, связочный аппарат, мышечный каркас и диафрагма.Важные функции грудной клетки:1) Нейро-физиологическая – обеспечение вдоха-выдоха. Первое движение, которое человек совершает после рождение – это вдох. Если ребёнок не совершил вдох, он не сможет существовать. От того, как происходит вдох, зависит дальнейшее развитие человека.Почему дыхание такая важная функция?От биомеханики вдоха и выдоха зависит поступление кислорода в организм (биохимические процессы), движение внутренних органов. Если у человека неправильно построено дыхание, то неправильно совершается движение внутренних органов, а значит, одни связки укорачиваются, а другие – растягиваются. Но сосуды и нервы нерастяжимы и от этого нарушается иннервация и кровоснабжение и венозный отток – человек начинает ускоренно стареть.2) С дыханием связано движение костей черепа. На каждую фазу вдоха и выдоха двигаются определённые кости черепа, стягивая и растягивая твёрдую мозговую оболочку. А это обеспечивает активное продуцирование и утилизацию ликвора. Нет ликвора, нет скорости мыслительных процессов!3) Стабилизация работы перикарда. Перикард растянут в грудной клетке на связках в четыре стороны. Если нарушается натяжение связок перикарда, нарушается положение миокарда (сердечной мышцы) и обеспечение его кровью. Очень часто, появление гипертонии – это результат «плохой работы» грудной клетки.Гипертонию нельзя сразу же лечить гипотензивными препаратами!Организм для чего-то давление повышает. А для чего? Где-то возник спазм, и организм пытается преодолеть это сопротивление.Очень часто такой причиной является асимметрия грудной клетки, ухудшение подвижности диафрагмы и затруднение работы сердца (нарушается электрическая ось сердца, затруднение работы желудочков).Повышение артериального давления – это не болезнь!Это симптом, который имеет разные причины и с которыми следует разобраться, прежде, чем назначать гипотензивную терапию. Очень часто такой причиной является механическое нарушение подвижности грудной клетки и позвоночника.4) Стабилизационная функция для работы мышц шеи, грудного и поясничного отдела. Грудная клетка – это место, куда прикрепляются мышцы шеи, верхнего плечевого пояса с лопаткой, мышцы поясницы. Если нет стабилизации в грудной клетке, то все движения нарушаются, и появляется боль либо в шее, либо в пояснице, либо в верхних конечностях.Для шеи наиболее важными в стабилизации являются длинные разгибатели шеи. Если они не работают, то усиливаются короткие разгибатели и поэтому возникает множество функциональных блоков.Нельзя вылечить шею, если не создать ей стабилизацию!Для поясницы наиболее важным стабилизатором являются квадратная мышца поясницы. Если она не в силах удерживать поясницу, то возникает множество функциональных блоков. Грыжи возникают именно из-за того, что крупные стабилизирующие мышцы не срабатывают, а мелкие – сжимают позвонки между собой и совершают их ротацию с выдавливанием диска наружу.Грыжи поясничного отдела – это компенсация организма, специально созданная для стабилизации позвоночника!5) Стабилизация поперечных диафрагм тела (тазовая диафрагма, вход в малый таз, грудо-брюшная диафрагма, вход в грудную клетку, шейно-черепная диафрагма и диафрагма турецкого седла). Если хоть одна диафрагма неправильно двигается, все остальные работают неправильно. От этого страдает связочный аппарат тела.6) Защитная функция для органов и нервов (блуждающего нерва, диафрагмальных нервов, симпатических ветвей, периферических нервов). Пациент с нарушением функции грудного отдела позвоночника, грудной клетки будет страдать вегетососудистой дистонией и будет жаловаться на нарушение дыхания.Как только нарушается функция диафрагмы, сразу же открывается пищеводное отверстие и втягивается вверх кардиальная часть желудка с нарушением функции (грыжа пищеводного отверстия).7) Биомеханика дыхания и ходьбы. Скручивание на уровне Th7-9 и включение в работу наружной косой мышцы живота с одной стороны и внутренней косой с другой стороны. Это приводит к попеременному включению и выключению в работу дыхательных мышц с одной стороны и затем с другой стороны.Задачу дыхания и движения решаются за счёт особой формы позвонков, кифотического изгиба, прикрепления к каждому позвонку по 4 ребра, стабилизации рёбер за счёт грудины.Стабилизация осуществляется за счёт межпозвонковых мышц, малой грудной и подключичной мышцы. А их гипертонус связан с плохой работой длинных разгибателей позвоночника, ромбовидной и большой грудной мышцы.

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