Врачи Крючков и Чудаков назвали симптомы, требующие обращения за медицинской помощью

Высокую температуру, которую не удается сбить известными способами, врачи назвали среди тревожных симптомов, требующих помощи профессиональных медиков.Высокая температура. В беседе с RT, российские врачи перечислили симптомы недомоганий, требующие обращения за медицинской помощью. Один из экспертов, иммунолог Николай Крючков, заявил:«К таким симптомам относится состояние, когда температура «сбивается», но потом опять быстро поднимается, и в течение пяти дней и более ее не удается нормализовать».С этим мнением согласился другой врач, Сергей Чудаков. Специалист констатировал, что в сезон бушующих респираторных инфекций заболевший человек должен ощущать улучшение через несколько дней после начала заболевания. Если этого не происходит, не проявляется тенденции к уменьшению интенсивности заболевания – необходимо обращаться за помощью к медикам.«Если вы понимаете, что симптомы не проходят и ваше самочувствие не улучшается в течение трех-четырех дней, обращайтесь к врачу», - поделился рекомендацией Чудаков.Он уточнил, что настораживающими симптомами в этих обстоятельствах являются долгое время не прекращающийся насморк, не стихающий кашель, плохо поддающаяся действию лекарств стабильно высокая температура тела.Николай Крючков добавил, что у человека при небольшом увеличении температуры могут возникать состояния необъяснимой слабости – это тоже требует обращения к специалистам.«Если температура не очень высокая, а человек, например, не может встать с постели, очень медленно отвечает на вопросы, не может сосредоточиться», - перечислил он.Неврологические проблемы.По словам Крючкова, поводом для обращения за медпомощью являются боли – неожиданно возникающие, непривычно сильные или не снимаемые приемом анальгетика. Также врач назвал другие симптомы, появление которых говорит, что человек нуждается в медицинской помощи:шаткая походка;сильная слабость в конечностях;изменение чувствительности, онемение руки и ног, лица, одной половины тела.«Сердечные» симптомы. Бледное лицо, на котором становится заметен посиневший носогубный треугольник – один из признаков имеющихся проблем с сердцем, сердечной недостаточности. Кроме того, обратиться к медикам для обследования сердца нужно при резких изменения давления – как его увеличения, так и снижения.Еще один сигнал опасности – внезапно возникающая одышка с ощущением невозможности сделать полноценный вдох. Оперативно вызвать медицинскую помощь нужно, если у человека с одышкой возникают боли в груди, учащаются сердечные удары, возникают бледность и мелкий пот на коже.

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