Терапевт Алентов назвал действенный способ навсегда отказаться от курения

Врач-терапевт Игорь Алентов рассказал о методе, который поможет полностью отказаться от никотина.Алентов предупредил, что тяга к курению может сохраняться на протяжении недели, месяца или даже года. Он пояснил, что люди привыкают к курению, так как это предсказуемое, повторяющееся действие, такое поведение нравится нашему мозгу и успокаивает.Чтобы бросить курить, желание пациента расстаться с вредной привычкой должно быть сильнее тяги к никотину. Чтобы поддержать желание оздоровиться, а также снизить тревогу, врач порекомендовал изменить хобби, выбирать новые маршруты в пути на работу, а также общаться с близкими и друзьями.Алентов предостерег от перехода на вейпы, так как электронные аналоги сигарет не менее опасны, а также посоветовал обратить внимание на специальные пластыри, спреи и жевательные резинки, которые помогают справиться с тягой к никотину

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