Терапевт Кондрахин: остановить железодефицитную анемию могут только специальные препараты

Врач-терапевт Андрей Кондрахин: дефицит железа в организме приводит к анемии, при которой внутренним органам не хватает кислорода.Терапевт Кондрахин рассказал, почему может возникать железодефицитная анемия. Он обратил внимание на то, что развитие данной болезни является длительным процессом – анемия возникает как итог давно возникшего и усугубляющегося с годами недостатка железа.«Недостаток железа формируется на фоне неправильного питания, нарушения работы органов или в результате кровотечений», - пояснил врач «Вечерней Москве».Кондрахин заметил, что непосредственной угрозы жизни железодефицитная анемия не несет – организм приспосабливается к существованию с нехваткой железа. Но на качестве жизни это сказывается негативно.«При анемии ухудшается общее состояние человека», - сказал терапевт.Как узнать железодефицитную анемию?Андрей Кондрахин перечислил внешние симптомы болезни:одышка;бледные кожа и слизистые оболочки;подверженность судорогам;головокружения, обморочные состояния;быстро возникающая усталость, недостаток энергии;обильная потеря волос.Наиболее эффективным способом определить наличие нарушения является анализ крови.Как решить проблему железодефицита? Терапевт Кондрахин заявил:«Железодефицитную анемию может остановить только прием специальных препаратов, содержащих железо».Для поддержания уровня железа в организме важно полноценно питаться: его лучшими источниками являются продукты животного происхождения.

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