Терапевт Кондрахин: остановить железодефицитную анемию могут только специальные препараты
Терапевт Кондрахин рассказал, почему может возникать железодефицитная анемия. Он обратил внимание на то, что развитие данной болезни является длительным процессом – анемия возникает как итог давно возникшего и усугубляющегося с годами недостатка железа.
«Недостаток железа формируется на фоне неправильного питания, нарушения работы органов или в результате кровотечений», - пояснил врач «Вечерней Москве».
Кондрахин заметил, что непосредственной угрозы жизни железодефицитная анемия не несет – организм приспосабливается к существованию с нехваткой железа. Но на качестве жизни это сказывается негативно.
«При анемии ухудшается общее состояние человека», - сказал терапевт.
Как узнать железодефицитную анемию?Андрей Кондрахин перечислил внешние симптомы болезни:
одышка;
бледные кожа и слизистые оболочки;
подверженность судорогам;
головокружения, обморочные состояния;
быстро возникающая усталость, недостаток энергии;
обильная потеря волос.
Наиболее эффективным способом определить наличие нарушения является анализ крови.
Как решить проблему железодефицита? Терапевт Кондрахин заявил:
«Железодефицитную анемию может остановить только прием специальных препаратов, содержащих железо».
Для поддержания уровня железа в организме важно полноценно питаться: его лучшими источниками являются продукты животного происхождения.
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