JAMA Pediatrics: фруктовые соки вредят больше диетической кока-колы

Новое исследование, проведенное учеными из University of Toronto и опубликованное на портале JAMA Pediatrics, пришло к выводу, что для детей, страдающих избыточным весом, диетическая кока-кола может быть более полезной альтернативой, чем фруктовый сок.Исследователи проанализировали результаты более чем сорока исследований, охватывающих тему ожирения у детей и взрослых. В общей сложности более 45 000 детей и более 260 000 взрослых из Северной Америки, Европы, Австралии, Южной Америки и Азии были включены в анализ. Целью было выяснить, какие методы борьбы с лишним весом являются наиболее эффективными.Результаты показали, что употребление фруктовых соков у детей может способствовать набору веса, поскольку они часто содержат столько же сахара, сколько и обычные газированные напитки. Этот эффект не наблюдался у взрослых.Согласно данным ученых, в 300 мл фруктового сока содержится примерно восемь с половиной чайных ложек сахара. Важно отметить, что максимальная доза потребления сахара по медицинским рекомендациям составляет шесть чайных ложек для женщин и девять чайных ложек для мужчин в течение дня. Эти результаты подчеркивают важность выбора напитков с учетом содержания сахара, особенно в контексте заботы о здоровье детей с лишним весом.

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