Никаких отеков и покраснений: плюсы для вашей кожи после отказа от алкоголя

В погоне за молодостью и красотой не стоит забывать, что одни косметические процедуры бессильны, если не исключить вредные факторы. Алкоголь — один из них. Косметолог Мария Ветрова рассказала нам о плюсах отказа от алкоголя, которые в первую очередь скажутся на состоянии кожи.Избавление от отековНесмотря на то, что отеки довольно распространенная проблема и среди непьющих людей, любителям алкогольных вечеринок избавиться от скопления жидкости куда труднее. Мария: «Если алкоголь — ваш постоянный спутник на выходных, почки рано или поздно начнут давать сбой, а это значит, кожа лица отреагирует первой — отеков, причем тяжелых, не избежать». Скрыть сильные мешки под глазами и отек век не сможет даже супердорогой консилер.Никаких покрасненийВо всяком случае, у людей, отказавшихся от алкоголя, в несколько раз снижаются риски заработать розацеа — розовые угри.«Регулярное употребление алкогольных напитков может дать старт крайне неприятному состоянию, которое проявляется в покраснении кожи, а затем появляются воспаления и „паутинка“ из сосудов», — объясняет косметолог.Повышается упругость лицаОтказавшись от алкоголя, вы помогаете коже удерживать оптимальное количество витаминов, которые являются мощными антиоксидантами, например, витамины С и Е. Косметолог: «Еще можно назвать витамин А, он помогает поддерживать упругость, так как играет большую роль в производстве коллагена». Алкоголь ускорит вымывание полезных веществ, что приведет к раннему птозу и дряблости кожи.Вы избавитесь от сухостиПожалуй, большинство знает о проблеме обезвоживания после бурной вечеринки с участием алкоголя. Регулярное употребление даже бокала вина может привести к тому, что кожа потеряет влагу в таком количестве, что без помощи серьезных процедур в кабинете косметолога не обойтись. Мария: «Даже курс процедур по увлажнению кожи даст временный эффект, важно исключить алкоголь из рациона, чтобы кожа могла самостоятельно сбалансировать уровень влаги».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки