Врач Шупарский: общая слабость всегда сопровождает эндокринные заболевания

Врач-эндокринолог Степан Шупарский: симптом общей слабости возникает при сахарном диабете или болезнях щитовидной железы.Многие люди зимой ощущают повышенную усталость и сонливость, их организм страдает от недостатка солнечного света и отсутствия свежей витаминизированной пищи. Врач Шупарский отметил в интервью, что усталость может возникать как симптом различный нарушений. В частности, общая слабость всегда сопровождает эндокринные заболевания.«Симптом общей слабости достаточно неспецифичный признак, но он всегда сопровождает эндокринные заболевания», - заявил медик.Шупарский объяснил, что от повышенной усталости и слабости часто страдают люди с сахарным диабетом. Но помимо них будут проявляться и другие признаки недуга (например, в виде учащенного мочеиспускания, кожного зуда, постоянной жажды, повышенного голода).Кроме того общая слабость сопровождает патологии щитовидной железы, связанные с выработкой ее гормонов: гипотиреоз и гипертиреоз (тиреотоксикоз). В этих случаях помимо усталости тоже можно наблюдать другие внешние проявления заболеваний: при гипотиреозе – склонность к отекам, запору и быстрому набору веса, апатию, медлительность, плаксивость, депрессивность; при гипертиреозе – эмоциональную возбужденность, тремор, бессонницу, раздражительность и перепады настроения, потерю веса при нормальном аппетите.Шупарский подчеркнул, что болезни щитовидной железы сложно определить из-за их схожести с усталостью, вызванной обычным переутомлением или стрессом. Заподозрив их наличие, нужно обязательно обратиться к специалистам и сдать необходимый анализ крови.«Тем, кто испытывает слабость, быстро устает, столкнулся с резким увеличением или уменьшением веса, отеками, проблемами с кишечником, стоит незамедлительно обратиться к врачу-эндокринологу», - констатировал медик.

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