Выбирайте некрасивую морковь: она полезнее. Терапевт Жито объяснил почему

На прилавках можно увидеть два вида моркови: одна будет ровной, чистой и яркой, другая — в земле, необычной и даже уродливой формы. Какой овощ лучше выбрать? И чем, кроме цены, отличается красивая морковь от некрасивой? Разбираемся с врачом.Морковь, картофель, капуста и лук — это, пожалуй, самые популярные овощи. Из них можно приготовить суп, вторые блюда, их можно добавлять в гарниры или салаты. Когда мы идем в магазин, то обращаем внимание как на товарный вид продукта, так и на его цену.Наверняка вы замечали, что морковь как с картинки стоит дороже. Она ровная, яркая, ее не надо отмывать от земли. Тот овощ, что дешевле, обычно грязный, какой-то нелепой формы, разного размера. Врач Алексей Жито уверен: полезна как раз та морковь, которая кажется менее привлекательной.«Как правило, если морковь имеет относительно одинаковую и аккуратную форму, это говорит о том, что она выращена в теплицах. Если же овощ извилистый, кривой, то он, скорее всего, выращен на грядке», — говорит Алексей Жито.Морковь из теплицы или с грядки: в чем разницаКлиматические условия. Если овощ выращивали в теплице, то там все время была одинаковая температура, поддерживалась нужная влажность воздуха. Морковь, которая росла на грядке, находилась в других условиях: перепады температур, осадки, и другие климатические факторы, которые невозможно контролировать.Качество почвы. В теплице землю подготавливают заранее, добавляют туда необходимые минералы и питательные элементы. Морковь, выращенная на грядке, может быть лишена такого обилия полезных веществ.Сколько витаминов и питательных веществ будет в моркови, зависит еще и от сорта, способа выращивания и обработки.«Однако исследования показали, что морковь, которую выращивали в естественных условиях на грядке, содержит больше полезных для здоровья фитохимических веществ, таких как полифенолы и флавоноиды», — говорит Алексей Жито.Эти вещества — мощные антиоксиданты, которые помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами. Это поможет избежать онкологических заболеваний, преждевременного старения и различных опасных патологий.Чем полезна морковьЭтот овощ — отличный источник клетчатки, которая необходима для здоровья ЖКТ, нормального пищеварения и стройной фигуры. Кроме того, клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, тем самым предотвращая запоры.Морковь помогает контролировать уровень холестерина в крови, тем самым защищая организм от сердечно-сосудистых заболеваний.«Помимо этого морковь содержит много калия, магния и кальция, которые важны для здоровья костей, мышц, нервной системы, крепких зубов», — добавляет врач.И еще один большой плюс овоща — низкая калорийность и гликемический индекс. Поэтому морковь можно есть тем, кто на диете. Однако во всем надо знать меру. «Доктор Питер» рассказывал историю девушки, которая съедала по 10 морковок в день, и вот что с ней стало.

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