Врач Королева назвала селедку и яичные желтки среди источников витамина D

Очень важный для организма витамин D помогают восполнять доступные продукты, об этом рассказала врач-кардиолог Мария Королева.Кардиолог Королева констатировала:«В день в организм должно поступать примерно 400?1000 МЕ витамина D».Чтобы получать такую дозу витамина, нужно ежедневно совершать прогулки на свежем воздухе. В солнечную ясную погоду достаточно гулять всего 15 минут – витамин D вырабатывается самим человеческим организмом при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу.«Если нет возможности ежедневно выходить на улиц для прогулок, необходимо сдать анализы, чтобы выявить уровень витамина и при необходимости назначить необходимую дозировку БАДов», - поделилась рекомендаций врач.Королева добавила, что в зимние месяцы уровень витамина D в организме снижается из-за того, что люди проводят больше времени в помещениях, а естественный солнечный свет становится дефицитом. Специалистка отметила, что восполнять его содержание в это время года помогает правильное питание: повседневный рацион должен содержать продукты – источники витамина D. Врач обратила внимание на то, что такие продукты являются общедоступными: в частности, среди источников витамина D она назвала селедку и яичные желтки.«Большое количество этого витамина содержится в жирных сортах рыбы, таких как сельдь, лосось, сардина. Что касается яиц, один желток в среднем содержит 50 МЕ».Чем опасен дефицит витамина D? Он является одним из жизненно важных питательных веществ, необходимых организму для нормального функционирования; помогает регулировать количество фосфатов и кальция, необходимых для здоровья костей, зубов и мышц; поддерживает функции иммунной и нервной систем. При нехватке витамина повышаются риски различных заболеваний и расстройств.Признаки дефицита витамина D:Повышенная усталость;Частые инфекции, простуды;Боль в костях;Мышечная слабость, мышечные боли или судороги;Перепады настроения, апатия, депрессия.Исчезновение нормального аппетита;Трудности с засыпанием, бессонница;Тревожность;Повышенная раздражительность, проблемы с самоконтролем.

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