Зачем люди нюхают себя: мнение ученых
Исследовательская группа собрала данные более чем 200 добровольцев, чтобы выяснить, как, когда и зачем люди нюхают собственное тело. Результаты анкетирования показали, что чаще всего люди проверяют запах собственных рук. Подмышки на втором месте. Далее следуют волосы, ступни и дыхание (без руки тут тоже не обойтись).
Удалось выявить три основных типа мотивации. Во-первых, это проверка социальной приемлемости. То есть желание убедиться, что от вас не исходит неприятный запах пота, например. Во-вторых, это интимное самообнюхивание — все, что вы точно не станете обнюхивать на публике, даже в компании родных и близких, относится к этому пункту. В пример почему-то приводится пупок. И в-третьих, косметическое самообнюхивание, которое происходит после нанесения косметических средств или парфюма.
Кроме того, выяснилось, что интимным самообнюхиванием чаще занимались мужчины, а косметическим — женщины. Люди со слабым здоровьем чаще проверяют, чем пахнут, из-за опасений, что запах мог измениться по причине болезни.
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