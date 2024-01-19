Врачи рекомендуют придерживаться сбалансированного рациона, без злоупотребления какими-то отдельными продуктами, особенно животными жирами и солью.Довольно часто люди начинают исключать что-то из своего рациона, чтобы улучшить здоровье. Но если отсутствуют заболевания и лечащим врачом не были даны специальные рекомендации по ограничению конкретных продуктов, менять рацион не нужно. Организму идет на пользу употребление разнообразных свежих и натуральных продуктов.«Главное – есть все в меру, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов», приводится экспертное мнение на портале здоровое-питание.рф.Медики констатируют, что многие люди сегодня употребляют слишком много жиров, и предупреждают: перевес животных жиров в рационе – ошибка питания, ведущая к болезням сердца. По их словам, к еде в виде деликатесов, копченостей, жареных блюд и жирного мяса следует относиться как к «праздничной» – она не должна употребляться в повседневном режиме. В будничном питании будут более уместны следующие источники животных жиров:«Птица и рыба, маложирные молочные продукты, яйца и нежирные субпродукты, нежирное мясо – строго в меру».Другой ошибкой питания многих людей, ведущей к болезням сердечно-сосудистой системы, эксперты назвали злоупотребление соленым, отметив попутно, что привычка солить часто бывает машинальной. Вдобавок людьми употребляется много «скрытой» соли, которая может содержаться, например, в хлебобулочных или молочных изделиях, других готовых продуктах питания.«От избытка соли повышается артериальное давление, возрастает вероятность инсульта», - предостерегли специалисты.

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