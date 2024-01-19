Диетолог Писарева: проблемы с весом после 50 лет могут быть связаны с уровнем гормонов

В возрасте после 50 лет проблемы с весом могут усугубляться: лишние килограммы появляются быстрее и хуже поддаются коррекции.На проблемы с весом после 50 лет обратила внимание диетолог Ирина Писарева. В разговоре с «Вечерней Москвой» врач сообщила: его прибавка в этом возрасте и невозможность похудеть могут быть связаны с уровнем гормонов. По словам медика, в организме мужчин и женщин на шестом десятке лет снижается концентрация половых гормонов, а также в целом гормональная активность (например, могут хуже вырабатываться гормоны щитовидной железы). Такая «гормональная пауза» замедляет обменные процессы, тот же метаболизм жира в организме.«После 45 лет происходит гормональная пауза. У женщин – климакс, который снижает уровень эстрогенов; у мужчин – андропауза, влияющая на количество тестостерон0а. Чем меньше работают половые железы, тем быстрее увеличивается лишний вес».Писарева отметила, что интенсивное жироотложение после 50 лет повышает риск развития многих патологий, включая диабет, гипертонию, рак. Поэтому при возникшей проблеме следует обращаться к медикам (эндокринолог, гинеколог, уролог) и по их назначению при необходимости принимать гормональные препараты.Диетолог добавила, что после 50 лет многие люди неосознанно становятся менее подвижными – их все чаще привлекает сидячий или лежачий досуг. Кроме того, они часто продолжают питаться так же, как в свои 30 или 40 лет, не ограничивая себя в мучном, жирном, сладком. Все это лишь способствует «ленивому» метаболизму и приросту веса.Еще одним фактором полноты Писарева назвала психологическую нестабильность, которая тоже может быть связана с гормональными изменениями в организме или с влиянием стрессов.«Если у человека старше 50 лет не получается избавиться от лишнего веса, стоит проанализировать факторы стресса. Возможно, он переедает, потому что нервничает», - констатировала эксперт.

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