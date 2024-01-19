Что будет с организмом, если бросить пить: изменения в организме

Рассказываем, к каким изменениям приведёт полная трезвость.«Алкоголь — крайне распространённый способ «заглушить» проблемы. И когда единичные эпизоды превращаются в привычку, то на горизонте появляется алкогольная зависимость. Отказ от спиртного неизменно улучшает жизнь и здоровье человека, но перестройка организма — медленный и далеко не самый приятный процесс. Расскажу, что именно происходит в процессе избавления от пагубной склонности», — Варвара Рубан, врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника».Фазы отказа от алкоголяРегулярное употребление алкогольных напитков неизбежно влияет на функционирование систем и органов. По этой причине отказ от него запускает целый каскад физиологических и психических реакций, которые особенно ярко выражены на крайних стадиях зависимости.Первое, с чем сталкивается человек после отказа – абстинентный синдром. Это состояние похоже на похмелье, однако оно гораздо тяжелее и продолжительнее по времени. Наравне с головной болью, тошнотой, светобоязнью, головокружением, скачками давления и тремором конечностей пациент испытывает сильное желание выпить – ведь раньше именно доза спиртного приносила облегчение.Подобное состояние может наблюдаться вплоть до недели подряд, во время которой человек плохо спит и ест, испытывает раздражение, тревожность и может быть подвержен вспышкам агрессии из-за незначительных поводов. Например, может очень сильно раздражать тиканье часов или звук капающей воды.Кроме того, в этот период есть риск развития опасного для жизни алкогольного делирия, известного в народе как «белочка» – это проявляется галлюцинациями, тахикардией и повышением температуры.По вышеперечисленным причинам первая неделя отказа от алкоголя, как правило, самая тяжёлая – крайне высок риск возврата к прежней привычке, а пациент может быть опасен для себя и окружающих.Если отказ происходил на третьей стадии алкоголизма, то в большинстве случаев человек уже не сможет преодолеть зависимость без посторонней помощи.Самостоятельно избавиться от привычки проще на более ранних стадиях, когда абстинентный синдром проходит в лёгкой форме и длится от шести часов до двух суток.Физиологические измененияПосле «адской недели» состояние человека улучшается. Чтобы понять, какие именно повреждения организму необходимо «залатать», важно подробнее рассмотреть влияние алкоголя на человека с физиологической точки зрения.Несмотря на индивидуальные различия, в долгосрочной перспективе спиртное воздействует на всех схожим образом, что и обуславливает появление характерных симптомов и тяжесть отказа.Алкоголь известен своим свойством подавлять активность центральной нервной системы, что часто приводит к гиперактивности после отказа. Слуховые и визуальные галлюцинации, судороги, кошмарные сны – это признаки центральной нервной системы (ЦНС), которая начинает восстанавливать свою прежнюю функциональность.Основные нарушения в работе ЦНС при алкоголизме:неадекватное поведение;нарушение координации – спиртное негативно влияет на работу мозжечка;паралич – может произойти из-за отравления центров продолговатого мозга;инфаркт, инсульт или остановка дыхания в тяжёлых случаях.Психологические и эмоциональные аспектыЕщё одна «кувалда», которой алкоголь бьёт по человеку, связана с выработкой бета-эндорфинов – это нейропептид, который в том числе оказывает антистрессовое и обезболивающее действие.Спиртное активно стимулирует его выработку – эта особенность приводит к тому, что употребление алкоголя вызывает эйфорию и расслабление. Лишаясь привычной дозы бета-эндорфинов, человек может начать испытывать стресс и тревожность, что осложняет все усилия по отказу от вредной привычки.Тот же фактор в некоторых случаях может обуславливать наследственный алкоголизм – уровень бета-эндорфинов «передаётся по наследству», и если он снижен, то приём алкоголя компенсирует этот недостаток. Отсюда и эффект «заполнения пустоты в душе» у некоторых пьющих пациентов.О себе дают знать и нарушения работы печени. Дело в том, что именно этот орган метаболизирует абсолютное большинство алкоголя – порядка 90%. Процесс не проходит бесследно, поскольку при нём образуется ацетальдегид – токсичное вещество, поражающее клетки печени, гепатоциты. И регулярное употребление спиртного постепенно приводит к их некрозу (преждевременная гибель).Цирроз печени – это тяжёлое заболевание, в результате которого ткани печени замещаются на соединительную ткань и орган перестаёт выполнять свою функцию. Недуг является хроническим прогрессирующим заболеванием и может приводить к самым серьёзным, опасным для жизни последствиям.Ацетальдегид негативно воздействует и на почки, провоцируя повреждение тканей и развитие воспаления в них — так называемая алкогольная нефропатия.Не скажет спасибо алкоголику и его сердечно-сосудистая система. При употреблении спиртного этанол вызывает последовательно вазодилатацию и вазоконстрикцию сосудов – расширение и сужение. Эти процессы аномальны и мешают нормальному кровообращению, а в перспективе нарушают общий тонус сосудов и приводят к атеросклерозу (поражение стенок сосудов).Кроме того, данная особенность алкоголя сочетается с его воздействием на нервную систему, что может проявляться нарушением сердечного ритма.Еще один «сюрприз» – этанол растворяет липидную оболочку эритроцитов, за счёт чего они начинают слипаться и образовывать тромбы — атеросклеротическое поражение сосудов, алкогольные кардиомиопатии. И это ещё не полный список, к чему может привести злоупотребление алкоголем.Помимо этого, сильнейший алкогольный удар испытывает эндокринная система – токсины воздействуют на щитовидную железу и нарушают секрецию гормонов, отвечающих за регулирование практически каждого процесса в организме.Последствий у этого очень много: повышение риска развития сахарного диабета из-за увеличенного выброса инсулина, нарушение репродуктивной функции, работы надпочечников и многое другое.Дополнительный удар по общему состоянию организма наносит и нарушенное функционирование пищеварительной системы. Алкоголь влияет на каждый её элемент: он раздражает слизистую оболочку желудка и повышает кислотность в нём, угнетает выработку нужных для пищеварения энзимов и приводит к панкреатиту, замедляет моторику кишечника и влияет на его микробиоту.Встречаются гастриты, стеатогепатиты, панкреатит, варикозное расширение вен пищевода, что является предпосылкой цирроза печени, описанного выше; онкологические заболевания: рак желудка, пищевода, прямой кишки.Все эти заболевания являются опасными для организма. Они способны спровоцировать как кровотечение, так и привести к некрозу тканей.Панкреонекроз – болезнь поджелудочной железы, которая является следствием острого панкреатита и без своевременного лечения приводит к появлению полиорганной недостаточности. Возможен летальный исход.Разумеется, все вышеперечисленные симптомы не повторяются – многое зависит от наследственности, общего состояния организма, алкогольного стажа и индивидуальных особенностей. Тем не менее общее всегда одно – длительное употребление алкоголя наносит вред, порой непоправимый. Процесс восстановления организма никогда не может проходить легко и безболезненно.РеабилитацияВернёмся к хорошей новости – после описанной выше «адской недели» состояние человека с каждым днём, неделей, месяцем начинает улучшаться:перестаёт болеть голова;показатели сердечного ритма и давления приходят в норму;снижается тревожность;нормализуется психоэмоциональный фон;восстанавливаются защитные силы иммунитета и функционал органов, иногда лишь частично;растёт и качество сна – он становится более глубоким и продолжительным.Когда обращаться к врачуЧеловек не всегда способен самостоятельно добиться этих положительных эффектов, поэтому для помощи лицам с алкогольной зависимостью существуют программы реабилитации. Зачастую они сочетают медицинское наблюдение, психотерапию и групповую терапию.Продолжительность программы зависит от пациента – она может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. От него же зависит характер реабилитации – обычно её проводят амбулаторно, но в особо тяжёлых случаях требуется наблюдение в стационаре.Для большинства пациентов достаточна амбулаторная реабилитация. Как долго пациенты остаются задействованными в программах, варьируется обычно от нескольких недель до нескольких месяцев, но если необходимо, то и дольше.Стоит отметить, что проводить работу нужно не только с пациентом, но и с его ближайшим окружением – поддержка семьи и друзей невероятно важна. Помимо этого, алкоголика и его родственников следует предупредить, что через несколько недель после отказа ему вновь может захотеться выпить. Делать этого нельзя ни в коем случае, ни под каким предлогом – любое количество спиртного рано или поздно приведёт к потере контроля.Отказ от алкоголя – невероятно сложный, долгий и мучительный процесс. Тем не менее он всегда благотворен для организма, даже если результатом привычки стали необратимые последствия для здоровья. И, как бы тяжело ни было зависимому от спиртного человеку, отказ – всегда правильное решение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки