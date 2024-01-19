Ученые на молекулярном уровне раскрыли пользу томатов для здоровья

Ученые из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (ARS) и Университета штата Огайо (OSU) в недавно опубликованном исследовании работали над изучением того, как помидоры могут приносить пользу для здоровьяИсследования на животных показали, что включение помидоров в рацион может снизить распространенность хронических заболеваний, таких как рак простаты и печени. Считалось, что за эти эффекты ответственны соединения, естественным образом вырабатываемые томатами. После поглощения из еды многие химические соединения, содержащиеся в плодах томатов, попадают в печень, где метаболизируются. Некоторые соединения сохраняются некоторое время, а другие быстро выводятся из организма.Между тем, в печени и других тканях некоторые из этих соединений могут изменять экспрессию генов таким образом, что это приносит пользу здоровью. В прошлом исследователи в основном сосредоточивали свое внимание на ликопине — пигменте, придающем помидорам красный цвет. Однако помидоры производят тысячи соединений, и было доказано, что потребление томатов приносит больше пользы, чем один только ликопин. «Общая картина» отсутствовала.«Мы знаем, что употребление помидоров связано с рядом преимуществ для здоровья, и наше исследование было направлено на более глубокое изучение того, что происходит, когда вы едите помидоры, с точки зрения того, что усваивается и как изменяется экспрессия генов», — сказал Майкл Дзакович из ARS. «Вместо того, чтобы сосредоточиться только на одном соединении, мы использовали технологию, называемую метаболомикой, для широкого описания того, как сотни химических соединений изменяются в печени в результате потребления томатов. Мы также использовали транскриптомику, чтобы измерить, как все обнаруживаемые гены в печени меняются. меняется одновременно. Этот подход дал нам ценную информацию о потенциальных механизмах, с помощью которых потребление томатов влияет на печень и, возможно, на весь организм».Ученые протестировали ткань печени мышей, которых кормили контрольной диетой или контрольной диетой, обогащенной помидорами, чтобы определить, какие томатные соединения были обнаружены в печени и как изменилась экспрессия генов. Мышам, которых кормили томатами, давали один из двух рационов с добавлением коммерческих сортов оранжевых и красных томатов. Поскольку не все сорта томатов химически идентичны, использование нескольких сортов позволило более полно изучить, как потребление томатов влияет на печень в целом.«Мы обнаружили ряд метаболитов (молекул, образующихся в результате метаболизма), о которых никогда не сообщалось в печени. Некоторые из этих соединений были обнаружены в крови, коже и моче, но наши данные показывают, что эти молекулы метаболизируются более интенсивно, чем мы думали», - заявил Дзакович.Метаболиты представляют собой стероидные алкалоиды, которые производятся исключительно в томатах.Как было показано в исследованиях in vitro [в лаборатории] и на животных, стероидные алкалоиды снижают всасывание холестерина, уменьшают пролиферацию раковых клеток и уменьшают атрофию мышц. Они также напоминают многие важные сигнальные молекулы, вырабатываемые организмом. Это кажется разумным - выдвинуть гипотезу, что они могут быть частью набора соединений, содержащихся в томатах, которые приносят пользу здоровью человека.Кроме того, ученые заметили, что независимо от сорта томатов наблюдается увеличение активации генов, связанных с метаболизмом ксенобиотиков, серией биологических процессов, которые помогают нашему организму очищаться от токсинов.Это привело авторов к выдвижению гипотезы о том, что один из способов, которым помидоры могут принести пользу здоровью человека, заключается в их способности стимулировать выработку ферментов, которые позволяют выводить потенциально токсичные соединения. Подобные профили экспрессии генов были связаны с предотвращением развития рака из-за употребления в пищу овощей, таких как капуста (например, брокколи).

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