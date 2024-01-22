Доктор Мясников объяснил, почему часто пропускаются женские инфаркты

Врач Александр Мясников: инфаркт у женщин пропустить гораздо легче – их жалобы, как и негативные симптомы, являются нечеткими.Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников затронул тему диагностики инфарктов у женщин, отметив при этом, что женские инфаркты пропускаются значительно чаще по сравнению с мужскими. Медик объяснил подобное неузнавание тем, что киническая картина инфаркта у женщин во многих случаях бывает «размытой», не имея характерных для сердечного приступа признаков. У мужчин инфаркты обычно проявляются таким набором симптомов, которые принято называть «классическими».«У женщин инфаркт легче пропустить. Мужчина падает, как подкошенный дуб, — боль в сердце, холодный пот, побледнел, дышать нечем, инфаркт, упал и умер — просто и ясно. У женщин начинается: тут болит, там болит, что-то сюда отдает, и как-то мне нехорошо, но ничего я пойду еще и посуду помою…», - рассказал доктор Мясников.Врач добавил, что такие нечеткие жалобы у женщин могут с большей вероятностью указывать на проблемы с сердцем, если они находятся в возрасте наступления менопаузы. Природа распорядилась так, что половые гормоны, которые вырабатывает женский организм, защищают его от развития атеросклероза и связанных с ним сердечнососудистых заболеваний, но с наступлением менопаузы их выработка стихает, и уязвимость женщин резко возрастает. Что касается заместительной гормональной терапии, которая предлагается им, с ее применением ассоциируется риск возникновения микротромбов.Мясников уточнил: вышесказанное не означает, что у мужчин всегда происходят только «классические» инфаркты, а у женщин – только нетипичные. В общей массе во многих случаях при наступлении инфаркта возникают симптомы, которые можно интерпретировать как следствие усталости и недосыпа, стресса и реакций на изменения погоды.«Работы говорят, что у людей, которые умерли от инфаркта, в 40% случаев за два дня родственники слышали жалобы на такие симптомы, как холодный пот, усталость, тошнота и рвота, легкое головокружение. А за сутки эти симптомы отмечались у 80% человек. И их неправильно интерпретировали», - констатировал он.Мясников подчеркнул, что взрослым мужчинам и женщинам важно заниматься профилактикой сердечных заболеваний, не допускать появления их факторов. К ним относятся ожирение, увеличение живота и талии, повышенные уровни холестерина и сахара.

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