Врач Разаренова рассказала о пользе капусты в профилактике рака, врач Воробьев объяснил как капуста продлевает молодость

Гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала о пользе употребления капусты, которая благодаря полезным микроэлементам помогает в профилактике рака.В беседе с журналистами радио Sputnik врач отметила, что любые виды капусты положительно отразятся на состоянии здоровья. По ее словам, этот продукт способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, укреплению иммунной системы, улучшению пищеварения и помогает поддержать здоровье кожи.«Кроме того, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество – сульфорафан», – цитирует Разаренову издание.Постоянное употребление капусты невероятно полезно для здоровья, поскольку она достаточно питательна. В капусте содержание воды до 90% и всего 25 калорий на 100 грамм. Вы можете употреблять сырую капусту, которая позволит вам усвоить больше питательных веществ. Многие диетологи считают, что капуста обладает мощными противовоспалительными и омолаживающими свойствами."Общее содержание витаминов в капусте в три раза выше, чем в томатах, особенно много витаминов С, Е и бета-каротина. Эти витамины являются отличными природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток, что замедляет процесс старения организма", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.Кроме того, в капусте много пищевых волокон, которые помогают организму выводить токсины и отходы, а также ускоряют пищеварение.Капуста естественным образом содержит антиоксиданты, называемые антоцианами, которые придают ей некоторые преимущества для здоровья. Помимо придания цвета фруктам и овощам (например, чернике), антоцианы могут помочь уменьшить воспаление.Обилие фитостеролов (растительных стеролов) и нерастворимой клетчатки в капусте помогает поддерживать здоровье пищеварительного тракта и регулярный стул. Поощряется рост полезных бактерий в желудке, которые защищают вашу иммунную систему и производят необходимые питательные вещества. Это особенно актуально, если вы потребляете продукты из ферментированной капусты, такие как кимчи или квашеная капуста.Антоцианы в капусте помогают не только при воспалении. Согласно исследованиям, капуста увеличивает пользу для здоровья, снижая риск сердечных заболеваний. Капуста может быть отличным вариантом для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку она содержит 36 различных типов антоцианов."Капуста чрезвычайно богата витаминами С и К и имеет фантастический питательный профиль".Кроме того, употребление капусты может улучшить пищеварение, уменьшить воспаление и снизить риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, капуста недорогая и придает вкус многим блюдам.Учитывая так много потенциальных преимуществ для здоровья, легко понять, почему капуста заслуживает внимания и места на вашей тарелке.

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