Что произойдет с организмом, если в вену попадет воздух? Объясняют врачи

Даже если в капельнице закончилось лекарство, воздух не может попасть в вену: будет мешать давление. Такой риск есть и при заборе крови, но он не угрожает жизни.Забор крови, постановка капельницы — стандартные процедуры, которые умеет выполнять каждая процедурная медсестра. В них нет ничего сложного или опасного, однако некоторые люди боятся иголок, поэтому соглашаются на манипуляции, стиснув зубы. Еще одно опасение: вдруг в вену попадет воздух? Что тогда произойдет? Есть мнение, что это верная смерть. «Доктор Питер» спросил у практикующих врачей, какие есть риски.«Некоторые люди боятся, что во время забора крови или других медицинских манипуляций в вену может попасть воздух. На самом деле этот страх ничем не обоснован, так как это невозможно. В сосудах есть давление, и просто так воздух попасть туда не может», — поясняет врач.Когда капельница закончиласьЕще один страх, который не имеет никаких оснований: капельница закончилась, а иголка все еще в вене. И в этом случае воздух проникнуть в кровяное русло не может.«Любой препарат в капельнице попадает в сосуды под собственным весом. Например, если сосуд с лекарством держать на уровне головы, то вещество не сможет проникнуть в вену. Капельница устроена таким образом, что препарат попадает в кровь под собственным весом, а воздух пройти не сможет, так как у него недостаточно давления, чтобы проникнуть в сосуды. Если вдруг какой-то маленький пузырек воздуха все-таки попал в сосуд, то ничего страшного не произойдет, организм сам способен с этим справиться», — пояснила эксперт.Про воздушную эмболиюДля того чтобы появились действительное серьезные проблемы (например, воздушная эмболия или инсульт) нужно целенаправленно ввести примерно 200-300 мл воздуха в вену, а это 20 шприцев по 10 мл. Таких случаев в медицинской практике не было.В реальности воздушная эмболия — закупорка кровяных сосудов из-за попадания воздуха — может быть, когда у человека есть обширные нестандартные раны, куда попадает воздух. В этом случае может произойти нарушение кровоснабжения органа.Еще одна опасная ситуация — это погружение в воду на большую глубину. У дайверов, если они слишком быстро поднимутся наверх, из-за нарушения давления есть риск воздушной эмболии. Однако если человек соблюдает технику безопасности, то все будет в порядке.«Если воздушная эмболия все-таки произошла, то врачи будут помогать пациенту самыми различными способами. Например, могут потребоваться лекарства или даже операция. При выраженной дыхательной недостаточности человека подключат к аппарату искусственной вентиляции легких», — заключила Тагуи Аветова.«Когда человеку ставят капельницу или делают забор крови, то в вену действительно может попасть немного воздуха. Но не стоит волноваться по этому поводу: все успеет раствориться в крови, никакого вреда не будет», — говорит хирург.

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