Анализы. Референсы - не норма

Когда мы обращаемся с жалобой к врачу, он обычно назначает анализы. Это ключевой способ диагностики, который показывает общую картину нашего здоровья. Но многие путают референсы с нормой. Референсы – это среднее значение данного показателя. И они могут ввести вас в заблуждение.Когда вы занимаетесь своим здоровьем и на вопрос про анализы отвечаете: «У меня все в норме», следует новый вопрос: «А откуда вы знаете, что это норма?» Вы прочитали об этом или специалист вам сообщил? На основании каких данных сделан этот вывод?»Можно ли полагаться на референсы?Многие не знают, что в правом столбце бланка, на которыи? мы привыкли ориентироваться и считаем, что там показаны нормы, проставлены референсные значения. А референсы – это не норма.Референсы – это среднее значение показателя, которое получили при обследовании группы условно здоровых добровольцев (то есть тех, у кого в этот момент не выявлено никаких недугов, но люди, которым не поставлен диагноз, – это не равно «здоровые» люди).Пример: в группе женщин 15-70 лет измерили ферритин и выяснили, что диапазон показателя варьируется в пределах 6-140. Далее от каждого крайнего значения промежутка отняли по 2,5% и получили референсное значение.Референсы не дают распознать отклонения, которые можно предотвратить, чтобы в перспективе избежать развития болезни. То есть, пока не проявляются симптомы, а анализы не выходят за референсныи? диапазон, человек считается здоровым.Референсные интервалы пересматривают раз в пять лет. Яркий пример: нижнюю границу уровня глюкозы в крови стабильно пересматривают в сторону повышения. Диабет и кардио-сосудистые проблемы неуклонно молодеют.Получается, что значение референса, которое лет десять тому назад давало основание поставить диагноз, теперь считается нормальным.Новая норма для гемоглобина – 115г/л. А ведь это первый тревожный звоночек анемии. А почему выпадают волосы, нарушен сон, повышена раздражительность? Поменяйте шампунь и сходите к неврологу.Получается, что, ориентируясь на референсы, трудно говорить о ранней диагностике.Внутри самих референсов выделяют оптимальные цифры – узкие коридоры, которые известны профильным специалистам. Они показывают более точную картину здоровья. Пример: внутри референсного интервала вит-на В12 (187-833 пг/мл) отмечается его оптимальный уровень (>500) и дефицит (

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