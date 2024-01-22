Врач Баженов рассказал, когда ни в коем случае нельзя есть творог

Травматолог Алексей Баженов рассказал, кому ни в коем случае нельзя есть творог. По словам медиков, с этим продуктом нельзя использовать подсластители, так как это может привести к развитию сахарного диабета.Как отмечают врачи, регулярное потребление творога на самом деле приводит к укреплению костной системы. Адекватно же продукт усваивается только при достаточном уровне витамина D в человеческом организме.Российские врачи призывают покупать творог, в составе которого имеется лишь молоко, закваска, хлористый кальций. Если там указан крахмал, растительный жир и другие ингредиенты – от покупки лучше отказаться."Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему", — объясняет травматолог Алексей Баженов для пишет 74.ru.Если творог испортился – не стоит пытаться реанимировать его, сделав сырники. Это может привести к нежелательным проблемам с организмом. Такой творог должен быть лишь утилизирован, подчеркивает медик.Богатый, насыщенный по текстуре и богатый белком творог станет прекрасной закуской. Этот молочный продукт, который иногда называют творогом и сывороткой, отличается от сыра тем, что его не выдерживают, а продают и подают свежим. Он также имеет низкую калорийность по сравнению с другими сырами.Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал, что в твороге больше пользы, чем вреда."Творог, возможно, ценится за высокое содержание кальция, но это лишь один из нескольких питательных веществ, которые стоит добавить в свой рацион", - говорит Строков.Это также отличный источник витамина B12, который играет важную роль в предотвращении анемии.Другие питательные вещества в твороге включают:КалийФосфорСеленВитамин АВ одной порции обезжиренного творога содержится:185 калорий25 граммов белкаВсего 2,7 грамма жира (1,4 грамма насыщенных жиров)11 грамм углеводов9 грамм сахара136 мг калияТворог также может обеспечить:Управление уровнем сахара в крови. Творог оказывает ограниченное влияние на уровень глюкозы в крови, особенно по сравнению с другими нежирными молочными продуктами."Для людей с диабетом 2 типа это отличная альтернатива другим сырам".Восстановление мышц. Исследования показывают, что люди, которые едят перед сном богатые белком закуски, такие как творог, имеют лучшее качество мышц и более быстрый метаболизм."Высокое содержание белка в твороге происходит в основном за счет казеина, который, поскольку он медленно усваивается, может наращивать мышцы так же хорошо, как и сывороточный белок".Здоровье щитовидной железы. Творог — отличный источник селена, важного микроэлемента, который играет важную роль в работе щитовидной железы."Поэтому это может быть полезно для людей с тиреоидитом Хашимото или болезнью Грейвса".

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