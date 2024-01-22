Врач Баженов рассказал, когда ни в коем случае нельзя есть творог
Как отмечают врачи, регулярное потребление творога на самом деле приводит к укреплению костной системы. Адекватно же продукт усваивается только при достаточном уровне витамина D в человеческом организме.
Российские врачи призывают покупать творог, в составе которого имеется лишь молоко, закваска, хлористый кальций. Если там указан крахмал, растительный жир и другие ингредиенты – от покупки лучше отказаться.
"Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему", — объясняет травматолог Алексей Баженов для пишет 74.ru.
Если творог испортился – не стоит пытаться реанимировать его, сделав сырники. Это может привести к нежелательным проблемам с организмом. Такой творог должен быть лишь утилизирован, подчеркивает медик.
Богатый, насыщенный по текстуре и богатый белком творог станет прекрасной закуской. Этот молочный продукт, который иногда называют творогом и сывороткой, отличается от сыра тем, что его не выдерживают, а продают и подают свежим. Он также имеет низкую калорийность по сравнению с другими сырами.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал, что в твороге больше пользы, чем вреда.
"Творог, возможно, ценится за высокое содержание кальция, но это лишь один из нескольких питательных веществ, которые стоит добавить в свой рацион", - говорит Строков.
Это также отличный источник витамина B12, который играет важную роль в предотвращении анемии.
Другие питательные вещества в твороге включают:
Калий
Фосфор
Селен
Витамин А
В одной порции обезжиренного творога содержится:
185 калорий
25 граммов белка
Всего 2,7 грамма жира (1,4 грамма насыщенных жиров)
11 грамм углеводов
9 грамм сахара
136 мг калия
Творог также может обеспечить:
Управление уровнем сахара в крови. Творог оказывает ограниченное влияние на уровень глюкозы в крови, особенно по сравнению с другими нежирными молочными продуктами.
"Для людей с диабетом 2 типа это отличная альтернатива другим сырам".
Восстановление мышц. Исследования показывают, что люди, которые едят перед сном богатые белком закуски, такие как творог, имеют лучшее качество мышц и более быстрый метаболизм.
"Высокое содержание белка в твороге происходит в основном за счет казеина, который, поскольку он медленно усваивается, может наращивать мышцы так же хорошо, как и сывороточный белок".
Здоровье щитовидной железы. Творог — отличный источник селена, важного микроэлемента, который играет важную роль в работе щитовидной железы.
"Поэтому это может быть полезно для людей с тиреоидитом Хашимото или болезнью Грейвса".
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