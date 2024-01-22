Врач: отсутствие физнагрузки приведет к тому, что от человека останется одна голова

Во всем мире наблюдается тенденция отказа от физического труда в пользу ментального, так называемого операторского. Люди, особенно молодежь, стремятся посвятить жизнь работе за компьютером. Такое поведение противоречит программам, заложенным природой, что уже сегодня выливается в проблемы со здоровьем. Если продолжать игнорировать проблему, природа может сыграть с человеком злую шутку – забрать все, чем мы не пользуемся. Такого мнения придерживается эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.«У человека была полная гармония. В ней было все — и физическое, и психическое, и умственное напряжение в одинаковом количестве. Человек бежал за мамонтом с каменным топором, чтобы поймать его и съесть. Возможно эволюция снова приведет к тому, что пойдет обратный процесс. Человек будет много работать умственно, и останется только голова, а его конечности атрофируются», — сказал он в ходе беседы с Общественной службой Новостей.Он считает, что для решения вопроса необходим глобальный комплексный подход, в основе которого должно лежать приобщение молодого поколения к физической активности. Онищенко посетовал, что последние события в мире, в частности, пандемия COVID-19, лишь усугубляют проблему. Так, в период массового распространения коронавирусной инфекции во всех странах действовали ограничения, которые буквально лишали людей возможности передвигаться.Говоря о последствиях, которые наблюдаются уже сегодня, эксперт назвал рост случаев выявления артериальной гипертонии у молодежи. Это стойкое повышение артериального давления до 140/90 и выше, которое относится к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Ежегодно во всем мире ССЗ становятся причиной смерти 17 млн человек. Причем на осложнения гипертонии приходится более 9 млн случаев инфаркта либо инсульта (55,3%).

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