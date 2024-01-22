Ученые назвали доступную специю для профилактики болезни Альцгеймера
Антиоксиданты.
Корица обладает высоким содержанием антиоксидантов, таких как полифенолы. Антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это может быть важным фактором в предотвращении стресса и старения мозга.
Воспаление.
Некоторые исследования показывают, что корица может помочь снизить воспаление в организме. Поскольку воспаление может быть связано с некоторыми неврологическими расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, умеренное потребление корицы может оказать благотворное воздействие
Уровень сахара в крови.
Корица может помочь снизить уровень сахара в крови, что особенно важно для предотвращения или управления диабетом. Высокий уровень сахара может быть связан с ухудшением когнитивных функций и увеличением риска развития деменции.
Повышение когнитивных функций.
Некоторые исследования предполагают, что корица может улучшить когнитивные функции, такие как внимание, память и обучение. Это может быть связано с влиянием корицы на уровень инсулина и воспаление.
Ароматерапия.
Аромат корицы также может оказывать положительное воздействие на мозговую активность. Запах корицы может стимулировать части мозга, отвечающие за память и настроение, что может повысить энергетику и улучшить концентрацию.
Несмотря на эти положительные аспекты, важно помнить о мере. Умеренное употребление корицы в составе пищи или напитков может приносить пользу, но в больших количествах она может оказаться токсичной. Лучше всего включать корицу в разнообразное и сбалансированное питание, чтобы получить максимальную выгоду для здоровья мозга. Всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно при наличии каких-либо хронических заболеваний или особых потребностей.
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