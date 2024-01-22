Врач Баранова назвала признаки гипотиреоза, который может прятаться за разными недомоганиями

Врач-терапевт Ирина Баранова: гипотиреоз или нехватка гормонов щитовидной железы «прячется» под масками разных недугов.По словам врача Ирины Барановой, такое заболевание как гипотиреоз может прятаться под симптоматикой разных недомоганий. Депрессия, остеохондроз, проблемы с сердцем, стресс, гиповитаминоз – людям может казаться, что у них имеются эти и другие проблемы со здоровьем, в то время как их недуги вызываются нарушенной работой щитовидки.Баранова посоветовала обращать внимание на некоторые изменения в работе организма и проверять при их возникновении состояние щитовидной железы.Выпадение волос. При недостатке гормонов щитовидки возникают процессы, ведущие к снижению уровня кератина – белка, являющегося строительным материалом волос и ногтей. В результате волосы ослабевают и обильно оседают на расческе или на руках во время мытья головы, а ногти ломаются при малейшей нагрузке.Анемия. Врач отметила, что анемия очень часто сопровождает гипотиреоз – если ее обнаруживают, то с большой вероятностью у человека будет иметься и гипотиреоз.«Вялость, апатия, рассеянность, нервозность, сонливость, когнитивные нарушения, а также панические атаки могут указывать на анемию или предупреждать о гипотиреозе», - поделилась медик в Telegram.Чувствительность к холоду. Гипотиреоз нередко характеризуется повышенной зябкостью, жалобами на холод. Постоянно холодные конечности указывают на плохую микроциркуляцию, которая при этом нарушении бывает обусловлена низким давлением.Гипотония. Еще одно характерное для гипотиреоза состояние. В некоторых случаях происходит существенное снижение давление, вызывая ухудшение самочувствия вплоть до обморочных состояний, потери сознания.«Другие сигналы, с которыми не стоит мириться, это вес, который не уходит (несмотря на ограничения в еде и достаточную физическую активность), а также снижение или отсутствие либидо», - дополнила врач-терапевт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки