Нутрициолог рассказала о вреде отказа от мучного

Современные диетологи предлагают эффективные советы, помогающие людям побороть постоянное желание употреблять мучные продукты. Однако важно понимать, что полный отказ от мучного может быть нецелесообразным, учитывая богатое содержание полезных ингредиентов в этих продуктах

Мука, особенно в составе хлеба, является источником множества витаминов и минералов, которые вряд ли можно найти в других продуктах. Витамины группы В, присутствующие в хлебе, способствуют нормализации нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшают работу кишечника. Витамин Е, являющийся антиоксидантом, участвует в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Кроме того, хлеб содержит калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт и др.

Важно отметить, что некоторые из этих элементов лучше всего усваиваются из хлеба. Поэтому в национальных рекомендациях по питанию развитых стран включено употребление не менее 25 граммов хлеба в день, как предложено Всемирной организацией здравоохранения.

Однако, чтобы избежать излишнего потребления калорий и нежелательных эффектов на организм, следует выбирать мучные изделия с умом. Белый хлеб лучше употреблять в подсушенном виде, особенно в случаях, когда нет воспаления ЖКТ. Ржаная мука, с ее повышенным содержанием железа, калия и магния, может быть отличной альтернативой пшеничной муке. Особенно полезными являются продукты из грубого помола, так как они сохраняют оптимальное содержание витаминов и полезных элементов.

Для тех, кто стремится к более здоровому образу жизни, рекомендуется обратить внимание на хлебцы, изготовленные с учетом правил правильного питания (ПП). Они не только менее калорийны, но и богаты пищевыми волокнами, которые поддерживают нормальную работу кишечника и помогают организму избавляться от токсинов и шлаков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь