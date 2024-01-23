Тренер Сулим: отказ от поздних перекусов помогает избавиться от «пивного» живота
Когда разговор заходит о «пивном» животе, подразумевается процесс активного жироотложения на талии, который часто наблюдается у любителей пива. Тренер Сулим отметила:
«Данный тип ожирения возникает не только у любителей пива, но и у тех, кто игнорирует правильное питание».
По словам Александры Сулим, избавится от «пивного» живота помогает рацион, в котором минимизировано количество таких продуктов как сахар, соль, белая мука, насыщенные жиры. Основу дневного меню должны составлять постное мясо, кисломолочные продукты, рыба, овощи и зелень. Из фруктов лучше отдавать предпочтение несладким плодам, также допустимы ягоды, цельное зерно – в умеренном количестве.
Специалистка добавила, что питаться следует часто (до 6 раз в день), употребляя пищу ограниченными порциями (не больше 300 граммов). Что также важно: еда должна тщательно пережевываться.
Также избавлению от «пивного» живота способствует отказ от поздних перекусов.
«Сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы, употреблять достаточное количество чистой питьевой воды, проводить разгрузочный день раз в неделю», - поделилась рекомендациями эксперт.
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