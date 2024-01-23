Нутрициолог Кузина: при полном отказе от хлеба может возникнуть дефицит витаминов
Нутрициолог Кузина предупредила , что отказ от употребления хлеба не является чем-то полезным для организма, и при полном отказе от хлеба может возникнуть дефицит витаминов и важных для иммунитета микроэлементов.
Какие витамины содержатся в хлебе? Хлеб, который готовится из цельнозерновой муки, содержит клетчатку, минеральные вещества и витамины – в частности, витамины группы В, которые помогают работе сердца, и витамин Е, укрепляющий иммунитет; вдобавок железо, магний, цинк, калий, кальций, фосфор.
Кроме того, качественный хлеб – это полезный источник аминокислот. В частности, аминокислоты триптофан, повышающей настроение и улучшающей сон, или аминокислоты цистин, активизирующей вывод токсинов и защищающей от преждевременного старения.
Сколько есть хлеба? Нутрициолог Кузина обратила внимание россиян на то, что хлеб включается в рекомендации по здоровому питанию во многих странах мира. ВОЗ констатирует, что в день для поддержания здоровья полезно употреблять минимум 25 граммов цельнозернового хлеба. Из этого продукта организм получает сложные углеводы, которые медленно усваиваются и продлевают чувство сытости. Умеренное употребление «грубого» хлеба (особенно если в него добавляются злаки или семена) способствует поддержанию здорового веса.
«Лучше всего научиться печь хлеб самостоятельно. «Правильный» хлеб из цельного зерна, без добавок, сахара и дрожжей – это настоящий кладезь полезных элементов», - резюмировала специалистка.
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