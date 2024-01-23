Нутрициолог Кузина рассказала, почему нельзя полностью отказываться от мучного

«Хлеб — всему голова», — эту пословицу сегодня подзабыли, как и о самом хлебе в рационе. Сегодня диетологи, наоборот, помогают советами, как навсегда избавиться от тяги к мучному. Почему на самом деле не стоит полностью отказываться от хлеба, рассказывает нутрициолог Екатерина Кузина.Почему советуют ограничить или исключить хлеб из рациона? Многих пугает содержание в мучном простых углеводов, которые моментально усваиваются и у которых высокий гликемический индекс. В нем много разных добавок и тот самый глютен, который сейчас все пытаются обходить стороной.Однако совсем отказываться от мучного все-таки не стоит. Потому что в муке есть множество полезных ингредиентов, которых вы не найдете в других продуктах.Вместе с хлебом мы получаем витамины группы В (они способствуют нормализации нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшают работу кишечника), витамин Е (известный антиоксидант, он участвует в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани), а также калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо, ванадий, марганец, кобальт и пр. Причем некоторые из этих элементов лучше усваиваются как раз из хлеба.Вред хлебаЗдесь имеет значение, какой хлеб вы едите. Видите ли, в хлебе явно много углеводов, а белый хлеб имеет высокий гликемический индекс. Одно исследование показало, что употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может на самом деле усилить чувство голода и способствовать перееданию, чего не стоит делать после употребления большого количества хлеба.Съедение всей этой хлебной корзины может привести к повышению уровня сахара в крови. И важно помнить, что повышение уровня сахара в крови потенциально может привести к увеличению риска развития диабета 2 типа.«Белый сэндвич-хлеб — это очищенное зерно, а не цельное зерно. Когда его едят в чистом виде, он имеет высокий гликемический индекс и может напрямую привести к повышению уровня сахара в крови», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Помимо того факта, что хлеб может привести к перееданию и тяге к еде, из-за чего вы наберете лишние килограммы, белый хлеб лишен клетчатки и питательных веществ. Это означает, что ваш организм очень быстро расщепляет их, поэтому вы не получаете клетчатки, хотя клетчатки вам хочется есть много, потому что она дольше сохраняет чувство сытости.Вместо этого вы просто остаетесь голодными, а затем потребляете больше калорий."Еще одним недостатком недостаточного потребления клетчатки является то, что ваша пищеварительная система начинает немного выходить из строя, и в конечном итоге вы можете начать страдать от запоров".Белый хлеб может иметь высокое содержание натрия, особенно если вы едите несколько ломтиков за один раз, а промышленный хлеб известен тем, что он богат натрием. Употребление всей соли за один раз может привести к вздутию живота, которое может быть болезненным.

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