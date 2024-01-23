Кардиолог Шугушев: избыток кофе и долгосрочный стресс подрывают сердечное здоровье
Кардиолог Шугушев сообщил, что сердечное здоровье существенно подрывается курением, поскольку компоненты табачного дыма вызывают повреждения эндотелия сосудов. При этом для человека серьезно возрастает риск формирования тромбов, а также последствий такого тромбоза в виде болезней сердечно-сосудистой системы (включая легочную эмболию и инфаркт миокарда).
Профессор Шугушев добавил, что сердечное здоровье также подрывает долгосрочный стресс или избыток кофеина.
«Находясь в условиях непрерывной напряженной работы, наш организм постепенно истощается и больше не может противостоять стрессу. Многочисленные исследования подтверждают: между стрессом и развитием сердечно-сосудистых заболеваний есть тесная взаимосвязь. Необходимо наладить режим сна и отдыха, больше гулять и заниматься спортом, придерживаться здорового питания, постараться по возможности не нервничать на работе, сократить употребление алкоголя или вовсе отказаться от него», - поделился кардиолог с «Российской газетой».
Что касается кофеина, Заур Шугушев подчеркнул: его употребление должно быть исключительно умеренным. Прием хорошего кофе в ограниченном количестве помогает работать сердцу, оказывает противовоспалительное действие, препятствует появлению таких проблем как ишемическая болезнь сердца или фибрилляция предсердий.
Помимо этого, кардиолог рекомендует минимизировать количество употребляемого алкоголя и практиковать ежедневную физическую активность. Например, очень полезной для поддержания сердечного здоровья является ходьба (в частности, прогулки на свежем воздухе, благодаря которым кровь, мозг и сердце насыщаются кислородом).
Другими важными аспектами для сердечного здоровья являются уровни холестерина и глюкозы в крови. Эти показатели следует знать и держать под контролем, не допуская опасных превышений.
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