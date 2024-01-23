Кардиолог Шугушев: избыток кофе и долгосрочный стресс подрывают сердечное здоровье

Кардиолог Заур Шугушев рассказал о факторах, которые негативно воздействуют на здоровье сердечно-сосудистой системы.Кардиолог Шугушев сообщил, что сердечное здоровье существенно подрывается курением, поскольку компоненты табачного дыма вызывают повреждения эндотелия сосудов. При этом для человека серьезно возрастает риск формирования тромбов, а также последствий такого тромбоза в виде болезней сердечно-сосудистой системы (включая легочную эмболию и инфаркт миокарда).Профессор Шугушев добавил, что сердечное здоровье также подрывает долгосрочный стресс или избыток кофеина.«Находясь в условиях непрерывной напряженной работы, наш организм постепенно истощается и больше не может противостоять стрессу. Многочисленные исследования подтверждают: между стрессом и развитием сердечно-сосудистых заболеваний есть тесная взаимосвязь. Необходимо наладить режим сна и отдыха, больше гулять и заниматься спортом, придерживаться здорового питания, постараться по возможности не нервничать на работе, сократить употребление алкоголя или вовсе отказаться от него», - поделился кардиолог с «Российской газетой».Что касается кофеина, Заур Шугушев подчеркнул: его употребление должно быть исключительно умеренным. Прием хорошего кофе в ограниченном количестве помогает работать сердцу, оказывает противовоспалительное действие, препятствует появлению таких проблем как ишемическая болезнь сердца или фибрилляция предсердий.Помимо этого, кардиолог рекомендует минимизировать количество употребляемого алкоголя и практиковать ежедневную физическую активность. Например, очень полезной для поддержания сердечного здоровья является ходьба (в частности, прогулки на свежем воздухе, благодаря которым кровь, мозг и сердце насыщаются кислородом).Другими важными аспектами для сердечного здоровья являются уровни холестерина и глюкозы в крови. Эти показатели следует знать и держать под контролем, не допуская опасных превышений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки