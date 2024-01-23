Для чего нужен лецитин

Лецитин необходим организму как топливо, стройматериал оболочек клеток, для улучшения функций печени, мозга, нервной системы. Это жироподобное органическое соединение имеет довольно широкие показания. Лецитин нормализует содержание холестерина в крови и липидный обмен.Первоначально лецитин был выделен из мозга и яичного желтка. Позже он был получен из бобов сои.Для чего организму лецитинЛецитин - защитник клеточных мембран, он работает в важных механизмах организма: восстановление биосинтеза и контроль распада холестерина, переваривание и усвоение жиров, улучшение функций поджелудочной. Необходимо включить лецитин в меню для профилактики хронических проблем. Например, старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Производители лецитина применяют сырье растительного происхождения – подсолнечник, рапс, сою. Изготовление из яичных желтков довольно дорого.Лецитин и сосудыПольза лецитина для сосудов: уменьшение вязкости крови, снижение вероятности образования тромбов, улучшение микроциркуляции. Для больных атеросклерозом присутствие лецитина в меню важно вдвойне. Фосфолипиды повышают активность липопротеинлипазы – фермента, который отвечает за жировой обмен в организме (и внутри стенки сосуда). Данный фермент расщепляет липиды, выводит холестерин из сосудистой стенки. В итоге разрушаются липопротеиды низкой плотности (они формируют атеросклеротические бляшки).Лецитин и печеньЛецитин позитивно воздействует на печень, ее восстановление и защиту. Он оберегает этот орган от пагубного влияния окружающей среды. Лецитин позволяет печени лучше очищать кровь от шлаков и токсичных веществ. Лецитин и фосфолипиды имеются в составе самой печени. Из них образовываются новые здоровые клетки.Употребление лецитинаПолезно принимать лецитин, если имеются следующие симптомы:скачки давления;сбои концентрации внимания;проблемы с памятью;скачки настроения, вспыльчивость;головокружение и головная боль;нарушение сна;Принимать лецитин полезно при таких болезнях: поражения печении, гепатиты А, В и С, атеросклероз, ишемия, реабилитация после инфаркта, инсульта, заболевания суставов, проблемы пищеварительного тракта.Лецитин – энергетикЛецитин имеет в составе фосфор (Р), который задействован строительстве молекул АТФ. При дефиците углеводов лецитин берет на себя энергообеспечение тела.Лецитин для кожиПри дефиците лецитина развиваются сухость кожи, псориаз, нейродермит.Какой лецитин нужен и комуМужчинам и мальчикам необходим подсолнечный лецитин: он не содержит фитоэстрогены (растительный вариант женских половых гормонов). Такой лецитин полезен для женщин преклонного возраста и страдающих эстрогендоминированием.Лецитин для детей: стимулирует мозговую активность, оптимизирует работу нервной системы, участвует в интеллектуальном развитии.

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